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"Меня это не интересует": Медведчук ответил Зеленскому на идею обмена в Россию

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 октября, 09:03
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Кум Путина рассказал, есть ли у него российское гражданство, которое позволило бы его обменять в РФ
Медведчук раскритиковал Зеленского. Коллаж "Сегодня"
Медведчук раскритиковал Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемый в госизмене народный депутат Виктор Медведчук против обмена в Россию, о чем высказался накануне президент Владимир Зеленский, а также заявил, что у него нет российского гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

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Он считает, что против него сфабриковали уголовные дела и рассматривает их как политические репрессии.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я ‒ гражданин Украины и буду им. То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", – сказал Медведчук.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

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  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
  • спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.

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