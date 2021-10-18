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"Мене це не цікавить": Медведчук відповів Зеленському на ідею обміну в Росію

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 жовтня, 09:03
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Кум Путіна розповів, чи є у нього російське громадянство, яке дозволило б його обміняти в РФ
Медведчук розкритикував Зеленського. Колаж "Сьогодні"
Медведчук розкритикував Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Підозрюваний у державній зраді народний депутат Віктор Медведчук проти обміну в Росію, про що висловився напередодні президент Володимир Зеленський, а також заявив, що у нього немає російського громадянства.

Про це повідомляє пресслужба ОПЗЖ.

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Він вважає, що проти нього сфабрикували кримінальні справи і розглядає їх як політичні репресії.

"У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я – громадянин України і буду їм. Те, що президент, ігноруючи конституційний принцип презумпції невинуватості, дозволяє собі міркувати про обмін, наочно демонструє, в яку правову і моральну прірву впала Україна, і фактично свідчить, що країна припинила своє існування як правова держава. Крім того, вважаю, що президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін. Ця ідея неспроможна, і вона мене абсолютно не цікавить", – сказав Медведчук.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

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  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);
  • спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи у суді по суті.

Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави в мільярд гривень. Але суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.

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