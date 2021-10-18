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Зеленский готов обменять Медведчука в Россию при одном условии

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 октября, 08:02
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Президент не против за счет кума Путина вернуть украинских героев, которых оккупанты удерживают в тюрьмах
Зеленский не против избавиться от кума Путина. Коллаж "Сегодня"
Зеленский не против избавиться от кума Путина. Коллаж "Сегодня"

Украина готова обменять подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, которого на днях хотели отправить в СИЗО, но только в том случае, если этого захочет Россия и у него окажется российское гражданство.

Об этом заявил на телеканале ісtv президент Владимир Зеленский.

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Он не против за счет кума Путина вернуть украинских героев, которых Россия удерживает в тюрьмах.

"Виктор Медведчук – гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука на героев Украины, граждан, находящихся не в Украине", – заявил Зеленский.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

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  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
  • спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.

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