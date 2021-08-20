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Меркель потребовала от Путина освободить Навального: "Это неприемлемо!"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 августа, 18:05
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После переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навального должны освободить

На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина немецкий политик заявила, что потребовала от российской стороны освободить оппозиционера Алексея Навального.

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"Ситуация вокруг Навального очень угнетающая. Приговор ему вынесен на основании решения суда, которое ЕСПЧ признал несоизмеримым с обвинением. Для нас это неприемлемо. Я это выразила и потребовала освобождения Навального. Я подчеркнула, что будем и дальше следить за этим делом", – сказала Меркель.

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Чуть позже на вопрос иностранного журналиста Путин ответил: "Он (Навальный – Авт.) осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное преступление против своих иностранных партнеров. И не стоит прикрываться политической деятельностью для осуществления своих проектов в нарушении законов".

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Преследование Навального

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Напомним, что сейчас Алексей Навальный отбывает срок в 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок. Поскольку в период его отбывания Навального в бессознательном состоянии после отравления вывезли на лечение в Германию, правоохранительные органы расценили это как нарушение требований отбывания условного срока.

Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.

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