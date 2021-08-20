Влада
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Влада Події

Меркель зажадала від Путіна звільнити Навального: "Це неприйнятно!"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 серпня, 18:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після переговорів в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Навального повинні звільнити

На прес-конференції за підсумками переговорів в Москві канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна німецький політик заявила, що зажадала від російської сторони звільнити опозиціонера Олексія Навального.

Реклама

" Ситуація навколо Навального дуже гнітюча. Вирок йому винесено на підставі рішення суду, яке ЄСПЛ визнав несумірним з обвинуваченням. Для нас це неприйнятно. Я це висловила і зажадала звільнення Навального. Я підкреслила, що будемо і далі стежити за цією справою ", – сказала Меркель .

Читайте також:

Трохи пізніше на запитання іноземного журналіста Путін відповів: "Він (Навальний – Авт.) засуджений не за свою політичну діяльність, а за кримінальний злочин проти своїх іноземних партнерів. І не варто прикриватися політичною діяльністю для здійснення своїх проектів в порушенні законів".

Читайте також:

Переслідування Навального

Реклама

Нагадаємо, що зараз Олексій Навальний відбиває строк у 2 роки і 6 місяців у виправній колонії ІК-2 в Покрові за так званою справою "Ів Роше", за якою опозиціонер спочатку мав умовний термін. Оскільки в період його відбування Навального в несвідомому стані після отруєння вивезли на лікування до Німеччини, правоохоронні органи розцінили це як порушення вимог відбування умовного терміну.

Мосміськсуд 9 червня визнав пов'язані з Навальним ФБК і Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації були ліквідовані, а діяльність громадського руху заборонена.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Влада
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

20 серпня 1991. Верховна Рада оголосила, що рішення Москви не мають юридичної сили на території України…

Зануритись у той день
Опитування
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1 600 випадків за добу
Докладніше
Влада
До зустрічі залишилося
дній
годин
хвилин
секунд
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти