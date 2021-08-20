Зустріч Меркель і Путіна почалася – про що говорять

ФРН залишається одним з основних партнерів для Росії, заявив Путін

Путін та меркель зустрілись у Москві. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 20 серпня, канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула в Москву на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. На початку заходу російський лідер зазначив внесок Меркель в розвиток відносин Росії і ФРН.

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"Федеративна республіка залишається одним з основних партнерів для нас – і в Європі, і в світі в цілому. В тому числі і завдяки вашим зусиллям протягом попередніх 16 років в якості федерального канцлера", – заявив Путін.

У свою чергу Ангела Меркель заявила, що між ними є розбіжності. Але сторони мають намір і надалі підтримувати контакт.

"Не дивлячись на те, що у нас є розбіжності в думках, я думаю, добре, що ми говоримо друг з одним. І ми маємо намір і далі підтримувати контакт і говорити друг з одним", – зазначила вона.

Путін подарував Меркель квіти. Фото: скріншот відео

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Відзначимо, що на зустрічі стався курйозний інцидент. Під час промови Путіна у Меркель задзвонив телефон. Канцлер Німеччини скинула дзвінок, а президент Росії, посміхнувшись, продовжив свій виступ.

Путін також відзначив, що ФРН для Росії є другим за величиною торгівельним партнером після Китаю.

Ангела Меркель підкреслила, що сьогоднішній її візит є прощальним, так як незабаром вона залишає пост канцлера ФРН, але Німеччина буде і далі підтримувати відносини з Росією.

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Останній раз Путін і Меркель проводили очні переговори в січні 2020 року в Москві. Після цього лідери неодноразово телефонували, в останній раз – 21 липня поточного року.

У березні 2021 року в форматі відеоконференції відбулися також тристоронні переговори за участю Путіна, Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

У цьому році завершується четвертий канцлерский строк Меркель, в п'ятий раз свою кандидатуру вона висувати не стала. Новий канцлер ФРН буде визначено за підсумками виборів до Бундестагу, які пройдуть 26 вересня.

22 серпня Ангела Меркель зустрінеться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

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За прогнозами експертів, опитаних "Сьогодні", переговори Зеленського і Меркель будуть складними. Політологи відзначають, що не варто чекати прогресу в відносинах Німеччини і України після цієї зустрічі.

Політологи відзначають, що не варто чекати прогресу в відносинах Німеччини і України після цієї зустрічі. Також експерти відзначають, що сам факт візиту Меркель в Україну є наслідком жорсткої дипломатії Офісу президента. По суті, Ангела Меркель їде до Києва, щоб просити вибачення за обраний курс , Який в якийсь момент пішов врозріз з інтересами України.

, Який в якийсь момент пішов врозріз з інтересами України. Ангела Меркель їде до Києва напередодні своєї відставки . Це свого роду прощальний візит, хоча канцлера, на думку експертів, рано списувати з рахунків.

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Більше подробиць про візит Ангели Меркель в Україну – в спецтемі "Сьогодні".