Зустріч Меркель і Путіна – що обговорять і чого чекати від переговорів Україні

Лідери ФРН і РФ зачеплять декілька українських питань, але конкретно обговорять лише одне, кажуть експерти

Зустріч Путіна та Меркель може стати позитивною для України. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 20 серпня, канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибуде в Москву на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Сайт "Сьогодні" з'ясував, як переговори лідерів ФРН та РФ вплинуть на зустріч Меркель з Зеленським і чого чекати Україні.

Що обговорять Меркель і Путін

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Порядок денний зустрічі глав держав містить обговорення криз в Україні та Білорусі, а також події в Афганістані. Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Йтиметься точно про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для вирішення якого Росія може зробити більше, ніж робить" , – заявив Зайберт.

У пресслужбі Кремля підтвердили, що лідери обговорять "стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва у різних областях, а також розглянуть низку актуальних міжнародних і регіональних питань".

Меркель та Путін обговорять кризи в Україні, Білорусі та Афганістані. Фото: колаж "Сьогодні"

"Північний потік – 2" буде в пріоритеті

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Одним з головних питань буде тема російського газопроводу "Північний потік – 2" і пов'язані з нею нюанси. Про це "Сьогодні" говорить голова Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Спочатку зустріч планувалася для обговорення збереження сухопутного транзиту російського газу через українську ГТС після 2024 року. Про це Меркель говорила з Байденом і Зеленським", – каже Карасьов.

На думку експерта, канцлерка Німеччини їде до Росії, як співавторка декларації ФРН і США про "Північний потік – 2", в якій прописані ці обіцянки.

Політолог Вадим Карасьов: Зустріч планувалась для обговорення "Північного потоку – 2". Фото: facebook.com/vadim.karasev

Політолог, магістр державного управління Володимир Воля також вважає, що питання "Північного потоку – 2" на цій зустрічі буде в пріоритеті.

"Німеччина повинна виконати свої зобов'язання перед Вашингтоном і Києвом", – говорить експерт.

Політолог Карасьов наголошує, що запуск "Північного потоку – 2" безумовно в інтересах Німеччини. Але завдяки українській дипломатії, на думку експерта, інтереси нашої країни будуть взяті до уваги.

"Думаю, зустріч Путіна і Меркель буде позитивною для України", – каже Карасьов.

Які перспективи у питанні Донбасу

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Володимир Воля також впевнений, що в питанні "Північного потоку – 2" і продовження транзиту газу через Україну буде багато конкретики. Разом з тим він сумнівається, що продуктивним буде обговорення ще однієї української теми – Мінських угод.

"З питання Донбасу навряд чи варто очікувати серйозних результатів. Швидше це буде лише обмін думками", – говорить він.

Володимир Воля: З питання Донбассу не варто очікувати результатів. Фото: Facebook Володимира Волі

Чи є гарантії успіху переговорів

Своєю чергою, керівник Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає, що гарантій успішних переговорів Меркель з Путіним з українських питань немає. Росія може не піти на поступки і продовжити енергетичний тиск на Україну.

"Але, в такому разі, судячи зі спільної заяви Ангели Меркель і очільника Білого дому Джо Байдена (нагадаємо, що вона була зроблена під час візиту канцлера до США) – проти РФ будуть впроваждені санкції", – зазначає політолог.

Володимир Фесенко: Росія може не піти на поступки. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Зазначимо, востаннє Путін і Меркель проводили переговори віч-на-віч у січні 2020 року в Москві. Після цього лідери неодноразово телефонували одне одному, востаннє – 21 липня цього року.

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У березні 2021 року у форматі відеоконференції відбулися також тристоронні переговори за участю Путіна, Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Цього року завершується четвертий канцлерский строк Меркель, вп'яте свою кандидатуру вона висувати не стала. Новий канцлер ФРН буде визначений за підсумками виборів до бундестагу – вони відбудуться 26 вересня.

22 серпня Ангела Меркель зустрінеться у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

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