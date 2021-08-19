Встреча Меркель и Путина – что обсудят и чего ждать от переговоров Украине

Лидеры ФРГ и РФ коснутся нескольких украинских вопросов, но конкретно обсудят лишь один, говорят эксперты

Встреча Путина и Меркель может оказаться позитивной для Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Сайт "Сегодня" выяснил, как переговоры лидеров ФРГ и РФ повлияют на встречу Меркель с Зеленским и чего ждать Украине.

Что обсудят Меркель и Путин

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Повестка встречи глав государств включает в себя обсуждение кризисов в Украине и Беларуси, а также события в Афганистане. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает", – заявил Зайберт.

В пресс-службе Кремля подтвердили, что лидеры обсудят "состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотрят ряд актуальных международных и региональных вопросов".

Меркель и Путин обсудят кризисы в Украине, Беларуси и Афганистане. Фото: коллаж "Сегодня"

"Северный поток – 2" будет в приоритете

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Одним из главных вопросов будет тема российского газопровода "Северный поток – 2" и связанные с ней нюансы. Об этом "Сегодня" говорит глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Изначально встреча планировалась для обсуждения сохранности сухопутного транзита российского газа через украинскую ГТС после 2024 года. Об этом Меркель говорила с Байденом и Зеленским", – говорит Карасев.

По мнению эксперта, канцлер Германии едет в Россию, как соавтор декларации ФРГ и США о "Северном потоке – 2", в которой прописаны данные обещания.

Политолог Вадим Карасев: Встреча планировалась для обсуждения "Северного потока – 2". Фото: facebook.com/vadim.karasev

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля также считает, что вопрос "Северного потока – 2" на данной встрече будет в приоритете.

"Германия должна выполнить свои обязательства перед Вашингтоном и Киевом", – говорит эксперт.

Политолог Карасев подчеркивает, что запуск "Северного потока – 2" безусловно находится в интересах Германии. Но благодаря украинской дипломатии, по мнению эксперта, интересы нашей страны будут учтены.

"Думаю, встреча Путина и Меркель будет позитивной для Украины", – говорит Карасев.

Какие перспективы по вопросу Донбасса

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Владимир Воля также уверен, что в вопросе "Северного потока – 2" и продолжении транзита газа через Украину будет много конкретики. В то же время он сомневается, что продуктивным будет обсуждение еще одной украинской темы – "Минских соглашений".

"По вопросу Донбасса вряд ли стоит ожидать серьезных результатов. Скорее это будет лишь обменом мнениями", – говорит он.

Владимир Воля: По вопросу Донбасса не стоит ожидать результатов. Фото: Facebook Владимира Воли

Есть ли гарантии успеха переговоров

В свою очередь, руководитель Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что гарантий успешных переговоров Меркель с Путиным по украинским вопросам – нет. Россия может не пойти на уступки и продолжить энергетическое давление на Украину.

"Но, в таком случае, судя по совместному заявлению Ангелы Меркель и главы Белого дома Джо Байдена (напомним, что оно было сделано во время визита канцлера в США) – против РФ будут введены санкции", – отмечает политолог.

Владимир Фесенко: Россия может не пойти на уступки. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Отметим, последний раз Путин и Меркель проводили очные переговоры в январе 2020 года в Москве. После этого лидеры неоднократно созванивались по телефону, в последний раз – 21 июля текущего года.

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В марте 2021 года в формате видеоконференции состоялись также трехсторонние переговоры с участием Путина, Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала. Новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября.

22 августа Ангела Меркель встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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