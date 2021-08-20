Встреча Меркель и Путина началась – о чем говорят

ФРГ остается одним из основных партнеров для России, заявил Путин

Путин и Меркель встретились в Москве. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. В начале мероприятия российский лидер отметил вклад Меркель в развитие отношений России и ФРГ.

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"Федеративная республика остается одним из основных партнеров для нас – и в Европе, и в мире в целом. В том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера", – заявил Путин.

В свою очередь Ангела Меркель заявила, что между ними есть разногласия. Но стороны намерены и в дальнейшем поддерживать контакт.

"Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, хорошо, что мы говорим друг с другом. И мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом", – отметила она.

Путин вподарил Меркель цветы. Фото: скриншот видео

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Отметим, что на встрече произошел курьезный инцидент. Во время речи Путина у Меркель зазвонил телефон. Канцлер Германии сбросила звонок, а президент России, улыбнувшись, продолжил свое выступление.

Путин также отметил, что ФРГ для России является вторым по величине торговым партнером после Китая.

"Несмотря на то что в 2020 году у нас был достаточно серьезный спад, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота – за первые полгода. У нас работают все механизмы: различные группы, форумы. Сейчас проходит Год Германии в России, год, связанный с развитием экономики. Мы постоянно находимся в телефонном контакте", – сказал Путин.

Ангела Меркель подчеркнула, что сегодняшний ее визит является прощальным, так как вскоре она покидает пост канцлера ФРГ, но Германия будет и дальше поддерживать отношения с Россией.

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Последний раз Путин и Меркель проводили очные переговоры в январе 2020 года в Москве. После этого лидеры неоднократно созванивались по телефону, в последний раз – 21 июля текущего года.

В марте 2021 года в формате видеоконференции состоялись также трехсторонние переговоры с участием Путина, Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала. Новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября.

22 августа Ангела Меркель встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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