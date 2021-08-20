Встреча Меркель и Путина – ждать ли компромисса в отношении Украины

Транзит газа через Украину необходим Европе, говорят эксперты

Вопрос «украинского транзита» будет в приоритете. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Сайт "Сегодня" выяснил, почему переговоры важны для РФ и ФРГ и чем они будут полезны Украине.

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Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, повестка переговоров включает в себя обсуждение кризисов в Украине, Беларуси, а также конфликта в Афганистане. В пресс-службе Кремля подтвердили, что лидеры обсудят "состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотрят ряд актуальных международных и региональных вопросов".

Вопрос "украинского транзита" будет в приоритете

Одним из главных вопросов будет тема газопровода "Северный поток – 2" и связанные с ним гарантии сохранности сухопутного транзита российского газа через украинскую ГТС после 2024 года. Об этом "Сегодня" говорит глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Изначально встреча планировалась для обсуждения этого вопроса. Об этом Меркель говорила с Байденом и Зеленским", – говорит Карасев.

По мнению эксперта, канцлер Германии едет в Россию, как соавтор декларации ФРГ и США о "Северном потоке – 2", в которой прописаны данные обещания.

Политолог Вадим Карасев: Встреча планировалась для обсуждения "Северного потока – 2". Фото: facebook.com/vadim.karasev

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Магистр государственного управления Владимир Воля также считает, что вопрос "Северного потока – 2" на данной встрече будет обсуждаться в первую очередь.

"Германия должна выполнить свои обязательства перед Вашингтоном и Киевом", – говорит политолог.

Политолог Карасев подчеркивает, что запуск "Северного потока – 2" безусловно находится в интересах Германии. Но благодаря украинской дипломатии, по мнению эксперта, интересы нашей страны будут учтены.

Почему "Северный поток – 2" важен для Европы

Лоббистом контрактов на строительство газопровода в Европу многие эксперты называют бывшего канцлера Германии (1998 – 2005 гг.) Герхарда Шредера. Ходили слухи, что после отставки с поста канцлера ему, якобы, даже предлагали членство в совете директоров "Газпрома", хотя сам Шредер эту информацию официально опроверг.

Впрочем, даже не получив официальной должности в "Газпроме", Шредер продолжал активно продвигать в ФРГ интересы российской компании и пропагандировать ее проекты.

"В Германии и в Европейском Союзе идет интересная дискуссия под девизом: "Нам нужен газ, но мы не должны попасть в зависимость, особенно в зависимость от России. В ситуации, когда мы не знаем, где взять эти дополнительные объемы, вопрос о независимости встает совершенно по-иному", – заявлял экс-канцлер.

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По его словам, Германии не хватало имеющихся месторождений газа.

"Значит, придется принять к сведению, что газ можно получить только оттуда, где он есть и где его можно добывать в разумных с экологической и экономической точек зрения условиях", – объяснил он.

В то же время Шредер отметил, что газ есть в Норвегии, однако его запасы сокращаются. Также есть в Катаре, но там очень ярко выражена ориентация на азиатские рынки, поэтому Европе на этого поставщика особенно полагаться не стоит. Иран, Алжир, Ливию и Марокко Шредер назвал ненадежными поставщиками, которые "продают одни и те же объемы газа как минимум трижды разным клиентам". Всем этим непригодным вариантам Шредер противопоставил альтернативу – Россию.

"Россия не может позволить себе отказаться от немецких денег, получаемых за газ, поскольку они обеспечивают весомую часть бюджета страны. Без этих доходов Россия обанкротится, а потому зависимость тут обоюдная, это взаимозависимость поставщика и клиента, и она – прекрасная основа для сотрудничества", – объяснил Шредер.

Лобістом будівництва газопроводу у Європу експерти називають колишнього канцлера Германії Герхарда Шредера / Фото: Flickr

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Политолог Владимир Воля считает, что поставки газа в Европу из России удобны еще и с точки зрения географии и логистики.

"Трубы газопровода были протянуты еще в 1980-1990-х годах и Россия их получила в наследство от СССР, который уже тогда начал поставлять газ в Европу. Сейчас газопроводы модернизировали, и они стали основой для партнерства", – говорит эксперт.

Воля отмечает, что также построен газовый коридор в Европу через Турцию, но данный маршрут не в состоянии покрыть полностью потребность Европы в газе.

"Даже если к нему подключат Иран и Восточное средиземноморье. Все равно Запад будет зависеть от поставок газа из России", – говорит Воля.

Почему транзит газа через Украину важен для ЕС

Как отмечают политологи, несмотря на то, что "Северный поток – 2" уже достроен, сроки и условия его ввода в строй по-прежнему непонятны. Тем временем, цены на газ на европейском рынке взлетели, однако "Газпром" не увеличивает свои транзитные поставки через Украину, Беларусь и Польшу. Российский поставщик выполняет обязательства перед клиентами в Евросоюзе, однако для этого выкачивает запасы из своих газохранилищ в ЕС, в результате чего уровень их заполнения оказался перед осенне-зимним отопительным сезоном рекордно низким.

За четыре дня до визита Меркель, 16 августа, "Газпром" в ходе аукциона на сентябрьские контракты вновь не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину, более того, на этот раз не запросил даже те объемы, которые выкупал в предыдущие месяцы.

В результате уже и так сильно выросшие нынешним летом цены на газ на европейском рынке срочных (спотовых) контрактов подскочили до новых рекордных уровней и приблизились к отметке в 600 долларов за тысячу кубометров (в феврале текущего года такой объем стоил менее 200 долларов).

"Поэтому Германии и Евросоюзу выгодно, чтобы Россия возобновила транзит газа через Украину", – объясняет Воля.

Что касается запуска "Северного потока – 2", на его документальное оформление необходимо время. Процесс может затянуться до февраля 2022 года.

Что будет с "Северным потоком – 2" после ухода Меркель

Ускорять запуск "Северного потока – 2" Ангела Меркель вряд ли будет в последние недели своего правления и в последующий период, когда она будет исполнять обязанности канцлера до избрания парламентом нового. Тем более что непонятно, какую позицию в отношении российского газопровода займет следующее правительство ФРГ. А его формирование после выборов в Бундестаг 26 сентября займет, скорее всего, полтора-два месяца, но может затянуться и на более длительный срок.

Вероятно, что после ухода Меркель позиция Германии в отношении "Северного потока – 2" все же не изменится. Согласно рейтингам и соцопросам, новым канцлером, скорее всего, станет 59-летний Армин Лашет, один из самых популярных в стране региональных политиков, который с 2017 года возглавляет правительство земли Северный Рейн – Вестфалия. За него проголосовало большинство участников партийного съезда ХДС.

Политолог Вадим Карасев уверен, что ситуация с газопроводом не изменится.

"Армин Лашет полностью поддерживает курс Меркель, и его позиция, в принципе, ничем не отличается", – говорит Карасев.

Армин Лашет полностью поддерживает курс Меркель. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

По словам политолога Воли, строительство "Северного потока – 2" начиналось именно при Меркель, и при ней обсуждались договоренности между Германией и Россией, в том числе и гарантии для Украины.

"Все наработки передадутся по наследству новому правителю", – говорит Воля.

Какие перспективы по вопросу Донбасса

Владимир Воля уверен, что в вопросах "Северного потока – 2" и продолжении транзита газа через Украину будет много конкретики. В то же время он сомневается, что продуктивным будет обсуждение еще одной украинской темы – Минских соглашений.

"По вопросу Донбасса вряд ли стоит ожидать серьезных результатов. Скорее это будет лишь обменом мнениями", – говорит он.

Владимир Воля: По вопросу Донбасса не стоит ожидать результатов. Фото: Facebook Владимира Воли

Будут ли переговоры Меркель и Путина успешными

В свою очередь, руководитель Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что гарантий успешных переговоров Меркель с Путиным по украинским вопросам – нет. Россия может не пойти на уступки и продолжить энергетическое давление на Украину.

"Но, в таком случае, судя по совместному заявлению Ангелы Меркель и главы Белого дома Джо Байдена (напомним, что оно было сделано во время визита канцлера в США) – против РФ будут введены санкции", – отмечает политолог.

Владимир Фесенко: Россия может не пойти на уступки. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Однако политолог Карасев уверен, что до санкций дело не дойдет.

"Думаю, Меркель сможет договориться с Путиным о продолжении транзита газа через украинскую трубу", – говорит Карасев.

Отметим, последний раз Путин и Меркель проводили очные переговоры в январе 2020 года в Москве. После этого лидеры неоднократно созванивались по телефону, в последний раз – 21 июля текущего года.

В марте 2021 года в формате видеоконференции состоялись также трехсторонние переговоры с участием Путина, Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала. Новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября.

22 августа Ангела Меркель встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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