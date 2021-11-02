Медведчука отпустят из-под домашнего ареста – в ОГП назвали причину

По одному из уголовных производств политик сидит дома уже шесть месяцев

Медведчуку не нужно будет больше сидеть дома? Коллаж "Сегодня"

Народному депутату Виктору Медведчуку хотят изменить меру пресечения. У него заканчивается срок домашнего ареста и больше его не имеют права держать дома, но прокуроры будут просить суд личное обязательство для подозреваемого в госизмене. Об этом заявил Офис генерального прокурора.

В ОГП отмечают, что прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату Украины, поскольку предельный срок в 6 месяцев его пребывания под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился и дальнейшее продление невозможно.

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"Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения – личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", – говорится в сообщении.

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