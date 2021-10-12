Отправят ли в СИЗО? Суд по делу о госизмене Медведчука – онлайн-трансляция

Нардеп до сегодняшнего дня находился под домашним арестом, но его ситуация может ухудшится

Медведчуку грозит арест. Коллаж "Сегодня"

Печерский суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, который подозревается в госизмене и спонсировании боевиков ОРДЛО. Прокуроры просят отправить подозреваемого в СИЗО с возможность внесения залога в 1 миллиард гривен. Смотрим стрим "Сегодня".

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15:00. Кум Путина "засветил" электронный браслет на левой ноге, с которым он ходит уже не первый месяц.

Браслет практически незаметен. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

14:45. Заседание суда задерживается – должно было начаться в 14:30.

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Подозреваемый с адвокатами уже готовы – судей пока нет. Фото: Влада Цимбаленко, "Сегодня"

14:25. Под судом собрались не только журналисты, но и молодые люди спортивной внешности, прикрывающие свои лица.

Фото: Анастасия Блыщик, "Сегодня"

Фото: Анастасия Блыщик, "Сегодня"

14:10. Медведчук приехал в суд на 20 минут раньше и выступил с заявлением перед журналистами.

Медведчук назвал записи сфабрикованными. Скриншот

"За несколько дней было сфабриковано незаконное уголовное дело, как это было и первый раз ... Власть пересекла все красные линии. Борьба будет продолжена ... И Генпрокуратура, и СБУ, поскольку именно она фабриковала эти записи, хорошо знают, что никаких записей нет. Они хорошо знают, что записи 2014-15 годов, которые они демонстрируют, никогда не будут допустимыми доказательствами, потому что это монтаж – я это утверждаю".

14:00. Под зданием суда было спокойно, только журналисты.

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Журналисты ждут начала заседания. Фото: Дмитрий Горийчук, "Сегодня"

Напомним, 8 октября на брифинге генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов обнародовали записи разговоров человека с голосом Медведчука с российскими должностными лицами, которые обсуждали схему спонсирования боевиков в ОРДЛО через украинский банк. Смотрите подробней на видео:

Сама Венедиктова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" объяснила, почему Медведчука до сих пор не отправили в СИЗО.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути. Сейчас Медведчук под домашним арестом до 31 октября.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".