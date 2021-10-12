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Спрятан под носком: Медведчук "засветил" электронный браслет на левой ноге (фото, видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
12 октября, 15:13
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Печерский суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене и спонсировании боевиков ОРДЛО, "засветил" электронный браслет на левой ноге, с которым он ходит уже не первый месяц.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Браслет практически незаметен и спрятан под носком. Напомним, что впервые электронный девайс надели на подозреваемого в госизмене политика в мае 2021 года, когда состоялось первое судебное заседание в Печерском райсуде Киева. Тогда народному депутату назначили домашний арест в виде меры пресечения.

В результате уже четвертый месяц Медведчук обязан носить браслет на ноге, чтобы судебно-правоохранительная власть могла контролировать его передвижения.

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Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути. Сейчас Медведчук под домашним арестом до 31 октября.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".

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