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Захований під носком: Медведчук "засвітив" електронний браслет на лівій нозі (фото, відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
12 жовтня, 15:13
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Печерський суд Києва розглядає питання про обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку
Браслет практично непомітний. Фото: колаж "Сьогодні"
Браслет практично непомітний. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді і спонсоруванні бойовиків ОРДЛО, "засвітив" електронний браслет на лівій нозі, з яким він ходить вже не перший місяць.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Браслет практично непомітний і захований під носком. Нагадаємо, що вперше електронний девайс наділи на підозрюваного в зраді політика в травні 2021 року, коли відбулося перше судове засідання у Печерському райсуді Києва. Тоді народному депутату призначили домашній арешт як запобіжний захід.

Внаслідок вже четвертий місяць Медведчук зобов'язаний носити браслет на нозі, щоб судово-правоохоронна влада могла контролювати його пересування.

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Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:

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  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи в суді по суті. Зараз Медведчук під домашнім арештом до 31 жовтня.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому справа Медведчука стане "довгобудом".

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