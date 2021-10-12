Чи відправлять у СІЗО? Суд у справі про держзраду Медведчука – онлайн-трансляція

Нардеп до сьогоднішнього дня перебував під домашнім арештом, але його становище може погіршиться

Медведчуку загрожує арешт. Колаж "Сьогодні"

Печерський суд Києва розглядає питання про обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку, який підозрюється у державній зраді і спонсоруванні бойовиків ОРДЛО. Прокурори просять відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Дивимося стрім "Сьогодні".

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15:00. Кум Путіна "засвітив" електронний браслет на лівій нозі, з яким він ходить вже не перший місяць.

Браслет практично непомітний. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

14:45. Засідання суду затримується – мало розпочатися о 14:30.

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Підозрюваний з адвокатами вже готові – суддів поки немає. Фото: Влада Цимбаленко, "Сьогодні"

14:25. Під судом зібралися не тільки журналісти, а й молоді люди спортивної зовнішності, що прикривають свої обличчя.

Фото: Анастасія Блищик, "Сегодня"

Фото: Анастасія Блищик, "Сегодня"

14:10. Медведчук приїхав до суду на 20 хвилин раніше і виступив із заявою перед журналістами.

Медведчук назвав записи сфабрикованими. Скріншот

"За кілька днів було сфабриковано незаконну кримінальну справу, як це було і перший раз ... Влада перетнула всі "червоні лінії". Боротьба буде продовжена ... І Генпрокуратура, і СБУ, оскільки саме вона фабрикувала ці записи, добре знають, що ніяких записів немає. Вони добре знають, що записи 2014-15 років, які вони демонструють, ніколи не будуть допустимими доказами, тому що це монтаж – я це стверджую".

14:00. Під будівлею суду було спокійно, тільки журналісти.

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Журналісти чекають початку засідання. Фото: Дмитро Горійчук, "Сьогодні"

Нагадаємо, 8 жовтня на брифінгу генеральний прокурор Ірина Венедіктова і глава СБУ Іван Баканов оприлюднили записи розмов людини з голосом Медведчука з російськими посадовими особами, які обговорювали схему спонсорування бойовиків в ОРДЛО через український банк. Дивіться детальніше на відео:

Сама Венедіктова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" пояснила, чому Медведчука досі не відправили в СІЗО.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи в суді по суті. Зараз Медведчук під домашнім арештом до 31 жовтня.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому справа Медведчука стане "довгобудом".