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Медведчука відпустять з-під домашнього арешту – в ОГП назвали причину

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
2 листопада, 09:19
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За одним із кримінальних проваджень політик сидить удома вже шість місяців
Медведчуку не доведеться більше сидіти вдома? Колаж "Сьогодні"
Медведчуку не доведеться більше сидіти вдома? Колаж "Сьогодні"

Народному депутату Віктору Медведчуку хочуть змінити запобіжний захід. У нього закінчується строк домашнього арешту і більше його не мають права тримати вдома, але прокурори проситимуть суд особисте зобов'язання для підозрюваного у держзраді. Про це заявив Офіс генерального прокурора.

В ОГП зазначають, що прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному в держзраді та замаху на розграбування національних цінностей народному депутату України, оскільки граничний строк у 6 місяців його перебування під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився (під арештом він із травня) і подальше продовження неможливе.

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"Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення – особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків. 2 листопада Печерський районний суд Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів", – йдеться у повідомленні.

Що передбачає "особисте зобов'язання"?

  • Прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора чи суду.
  • Не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду.
  • Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
  • Утримуватись від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором.
  • Здати до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд та в'їзд до України.
  • Носити електронний засіб контролю.

При цьому в прокуратурі нагадали, що зараз Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом за іншим кримінальним провадженням за фактом державної зради та сприяння терористичній діяльності.

Що інкримінують Медведчуку

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Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);
  • спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – триває підготовка до розгляду справи у суді по суті.

Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід із домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави у мільярд гривень. Та суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.

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