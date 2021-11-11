Лукашенко пригрозил Европе: А если перекроем газ?

Лукашенко посоветовал Западу думать, прежде чем грозить Беларуси новыми санкциями

Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что может закрыть транзит газа, в случае если Польша перекроет границу. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться – ни перед чем", – сказал политик.

Также Лукашенко напомнил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал – Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

Реклама

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют – пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", – сказал он.

Ситуация на границе

Лукашенко надеялся, что в ситуацию с нелегалами может быть втянут и Кремль. Поэтому 9 ноября он заявил, что ошибки Беларуси в ситуации на границе с Польшей могут вовлечь в происходящее Россию.

Все началось еще летом, когда в начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.

В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина передала Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.

Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.

МИД Украины сообщил, что на границах нашей страны наблюдается увеличение потоков мигрантов.

Что сейчас происходит

На границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

Германия просит помощи для Польши

Министр внутренних дел ФРГ Зеехофер отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко при поддержке российского президента Путина пытается дестабилизировать ситуацию в ЕС, манипулируя судьбами людей.