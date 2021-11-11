Лукашенко пригрозил Европе: А если перекроем газ?

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что может закрыть транзит газа, в случае если Польша перекроет границу. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться – ни перед чем", – сказал политик.
Также Лукашенко напомнил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал – Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют – пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", – сказал он.
Ситуация на границе
- Лукашенко надеялся, что в ситуацию с нелегалами может быть втянут и Кремль. Поэтому 9 ноября он заявил, что ошибки Беларуси в ситуации на границе с Польшей могут вовлечь в происходящее Россию.
- Все началось еще летом, когда в начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина передала Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
- МИД Украины сообщил, что на границах нашей страны наблюдается увеличение потоков мигрантов.
- Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.
- Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.
Что сейчас происходит
На границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.
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