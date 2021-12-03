Лукашенко: Мы никогда не станем Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не будет такой, как Украина – его не интересует демократический путь развития. Об этом пишет Пул первого.
Он не согласился с требованиями Запада, который ставил Украину в пример.
"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы – белорусы, у нас собственное видение наших перспектив", – сказал Лукашенко.
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Антиукраинская риторика Лукашенко
- На фоне разговоров о возможном нападении России на Украину (Беларусь – одно из направлений) Лукашенко заявил, что поддержит Россию, если начнется большая война с нашей страной. Белорусский лидер рассказал, стоит ли Украине ждать вторжения.
- А на днях он и вовсе впервые заявил о признании украинского Крыма российской территорией: "Крым де-факто – это российский Крым. Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы протекторатом, руководством... это и мой Крым… Мне президент (Путин) предложил, говорит: "Давай". Я говорю: "Ну показал бы Крым". Если президент уже туда приехал с президентом России — слушайте, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет".
- Также Лукашенко выдал "фантастическую" версию, почему Россия захватила Крым. По его данным, о захвате полуострова якобы договорились военные двух стран друг с другом.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Лукашенко про Крым. По его словам, Минск, похоже, окончательно "сжигает мосты" с Киевом.