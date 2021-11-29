Беларусь поддержит Россию? Лукашенко рассказал, будет ли нападение на Украину

Белорусский диктатор четко дал понять, на чьей стороне он будет в случае новой войны агрессора с Украиной

Лукашенко не видит российской угрозы. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко не нравится, что Украина усиливает границу с его страной и уверяет, что Россия не планирует никакого вторжения. Но при этом дал понять, что в случае нападения он будет на стороне оккупантов.

Об этом он сказал на совещании с силовиками, передает БЕЛТА.

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По его словам, это Запад якобы "придумал" угрозу нападения РФ на Украину и потребовал фактов подготовки такой военной операции. Он считает, что вокруг России начинаются активные телодвижения под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину".

"Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут "войнушку" на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше. Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка 8 тысяч на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены", – сказал Лукашенко.