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Лукашенко: Ми ніколи не станемо Україною

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 грудня, 16:53
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Білоруський диктатор не погодився з вимогами Заходу, який ставив Україну в приклад
Лукашенко не хоче демократії як в Україні. Колаж "Сьогодні"
Лукашенко не хоче демократії як в Україні. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ніколи не буде такою, як Україна – його не цікавить демократичний шлях розвитку. Про це пише Пул першого.

Він не погодився з вимогами Заходу, який ставив Україну в приклад.

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"Від нас вимагають, щоб Білорусь стала такою, як Україна. Цитую: "демократичною, перспективною, розвиненою" державою, як Україна. На що чітко два дні тому їм була відповідь: ми ніколи не станемо Україною. Тому що ми – білоруси, у нас власне бачення наших перспектив", – сказав Лукашенко.

Антиукраїнська риторика Лукашенка

  • На тлі розмов про можливий напад Росії на Україну (Білорусь – один із напрямків) Лукашенко заявив, що підтримає Росію, якщо розпочнеться велика війна з нашою країною. Білоруський лідер розповів, чи варто Україні чекати на вторгнення.
  • А днями він взагалі вперше заявив про визнання українського Криму російською територією: "Крим де-факто – це російський Крим. Моє відвідування Криму, на що я маю цілковите право, під чиїмось протекторатом, керівництвом... це і мій Крим... Мені президент (Путін) запропонував, каже: "Давай". Я говорю: "Ну показав би Крим". Якщо президент уже туди приїхав із президентом Росії — слухайте, які ще можуть бути визнання? Ні для мене, ні для Путіна це не секрет".
  • Також Лукашенко видав "фантастичну" версію, чому Росія захопила Крим. За його даними, про захоплення півострова нібито домовилися військові двох країн один з одним
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова Лукашенка про Крим. За його словами, Мінськ, схоже, остаточно "спалює мости" з Києвом.

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