Почему РФ захватила Крым – Лукашенко выдал "фантастическую" версию

Российские военные взяли полуостров Крым под свой контроль "по просьбе украинских военнослужащих".
Такую свежую версию событий 2014 года рассказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью РИА "Новости".
"Крым сдали под рюмку"
"Они вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне – военные на военных. И в разговоре, как обычно там – выпили по рюмке – и завязался разговор. И молодцы, конечно, украинцы – они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – НАТОвским", – на полном серьезе рассказал Лукашенко свою версию.
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Далее белорусский диктатор отметил, что тогда НАТО было заточено на Крым.
"После очередной встречи с россиянами, а были в тесном контакте, они предложили им: "Вы там своему скажите, типа президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено", – заявил Лукашенко в интервью.
Лукашенко понесло
- Последние две недели белорусский диктатор занимается тем, что раздает интервью российским и западным изданиям, в которых делает подобные скандальные заявления.
- В интервью британскому телеканалу Би-Би-Си Лукашенко заявил, что Ангела Меркель считает его легитимным президентом Беларуси.
- 29 ноября он заявил, что Запад "придумал" угрозу нападения РФ на Украину, и потребовал фактов подготовки такой военной операции. И это при том, что к границам Украины стянуты военные формирования Беларуси и России официально для проведения совместных учений.
- Комментируя миграционный кризис, Лукашенко заявил, что белорусские силовики, настолько сердобольные силовики, что действительно могли помогать нелегальным мигрантам в штурме границы с Польшей.
- Ну, и конечно же, на сегодня полностью зависящий от Кремля белорусский самопровозглашенный лидер теперь уже говорит, что Крым – российский, и был таковым еще до референдума в 2014 году.