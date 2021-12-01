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Почему РФ захватила Крым – Лукашенко выдал "фантастическую" версию

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 декабря, 18:46
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По данным Лукашенко, о захвате полуострова договорились военные двух стран друг с другом
У Лукашенко своя версия произошедшего в Крыму в 2014 году / Коллаж "Сегодня"
У Лукашенко своя версия произошедшего в Крыму в 2014 году / Коллаж "Сегодня"

Российские военные взяли полуостров Крым под свой контроль "по просьбе украинских военнослужащих".

Такую свежую версию событий 2014 года рассказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью РИА "Новости".

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"Крым сдали под рюмку"

"Они вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне – военные на военных. И в разговоре, как обычно там – выпили по рюмке – и завязался разговор. И молодцы, конечно, украинцы – они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – НАТОвским", – на полном серьезе рассказал Лукашенко свою версию.

Далее белорусский диктатор отметил, что тогда НАТО было заточено на Крым.

"После очередной встречи с россиянами, а были в тесном контакте, они предложили им: "Вы там своему скажите, типа президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено", – заявил Лукашенко в интервью.

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Лукашенко понесло

  • Последние две недели белорусский диктатор занимается тем, что раздает интервью российским и западным изданиям, в которых делает подобные скандальные заявления.
  • В интервью британскому телеканалу Би-Би-Си Лукашенко заявил, что Ангела Меркель считает его легитимным президентом Беларуси.
  • 29 ноября он заявил, что Запад "придумал" угрозу нападения РФ на Украину, и потребовал фактов подготовки такой военной операции. И это при том, что к границам Украины стянуты военные формирования Беларуси и России официально для проведения совместных учений.
  • Комментируя миграционный кризис, Лукашенко заявил, что белорусские силовики, настолько сердобольные силовики, что действительно могли помогать нелегальным мигрантам в штурме границы с Польшей.
  • Ну, и конечно же, на сегодня полностью зависящий от Кремля белорусский самопровозглашенный лидер теперь уже говорит, что Крым – российский, и был таковым еще до референдума в 2014 году.

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