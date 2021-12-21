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"Лиса больше лазить в курятник не будет": в РФ разразились угрозами из-за Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
21 декабря, 10:45
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В Москве утверждают, что угроза исходит именно от НАТО, а не от России
Константин Гаврилов снова "наехал" на НАТО. Коллаж "Сегодня"
Константин Гаврилов снова "наехал" на НАТО. Коллаж "Сегодня"

Россия снова угрожает НАТО силой в случае, если в Украине и Грузии будет размещена военная инфраструктура Альянса.

Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет Российская газета.

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Он обвинил НАТО в регулярных учениях вблизи российских границ и полетах самолетов над Прибалтикой и Черным морем. При этом российский дипломат, наверное, забыл о войсках РФ вблизи украинских границ.

Гаврилов пригрозил, что действия Запада, которые могут якобы нести угрозу России, теперь не останутся без наказания.

"Лиса больше лазить в курятник не будет. Потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав", – сказал он.

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Требования РФ по НАТО

  • В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
  • В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.
  • В Госдепе США заявили, что готовы говорить о НАТО с Кремлем при одном условии – переговоры должны проходить не только между Вашингтоном и Москвой, но и при участии европейских союзников США.

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