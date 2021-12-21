"Лиса больше лазить в курятник не будет": в РФ разразились угрозами из-за Украины

В Москве утверждают, что угроза исходит именно от НАТО, а не от России

Константин Гаврилов снова "наехал" на НАТО. Коллаж "Сегодня"

Россия снова угрожает НАТО силой в случае, если в Украине и Грузии будет размещена военная инфраструктура Альянса.

Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет Российская газета.

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Он обвинил НАТО в регулярных учениях вблизи российских границ и полетах самолетов над Прибалтикой и Черным морем. При этом российский дипломат, наверное, забыл о войсках РФ вблизи украинских границ.

Гаврилов пригрозил, что действия Запада, которые могут якобы нести угрозу России, теперь не останутся без наказания.

"Лиса больше лазить в курятник не будет. Потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав", – сказал он.

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Требования РФ по НАТО