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Компромисс НАТО по Украине: Столтенберг напомнил Кремлю про два важных документа

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
19 декабря, 17:43
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Если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену", сказал генсек НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: коллаж "Сегодня"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.

Об этом Столтенберг сказал в интервью газете Le Journal du Dimanche.

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"Мы никогда не пойдем на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но также и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский Заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года", – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН. По его словам, у нашего государстваесть право просить помощи для достижения этой цели, и он не понимает, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте.

Генсек НАТО уточнил, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену".

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"Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц", – добавил Столтенберг.

Украина в НАТО

  • Президент США Джо Байден объяснил свою позицию президенту Украины Владимиру Зеленскому по НАТО. Он очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины. И только Украина должна решать этот вопрос – и члены Альянса, безусловно.
  • 10 декабря МИД России распространил заявление "О диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности", в котором сказано: "В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
  • В целом президент Украины Владимир Зеленский удивлен требованиями российского лидера Владимира Путина гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть не пускать нашу страну в Альянс.

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