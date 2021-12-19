Компроміс НАТО по Україні: Столтенберг нагадав Кремлю про два важливі документи

Якщо Росія вирішить застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити "високу ціну", сказав генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Особливо з огляду на вимоги Росії, яка намагається домогтися гарантій того, що НАТО більше не буде розширюватися.

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

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"Ми ніколи не підемо на компроміс ні стосовно безпеки своїх союзників, ні стосовно права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не лише Альянсом, але також і Росією, яка підписала такі документи, як Гельсінський Заключний акт 1975 року або Паризька хартія 1990 року", – сказав він.

Столтенберг наголосив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе згідно зі Статутом ООН. За його словами, у нашої держави є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і він не розуміє, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті.

Генсек НАТО уточнив, що якщо Росія наважиться застосувати військову силу проти України, то їй доведеться заплатити "високу ціну".

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"Будуть жорсткіші економічні та політичні санкції, і ми забезпечимо безпеку кожної з наших країн-учасниць", – додав Столтенберг.

Україна в НАТО