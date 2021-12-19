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Компроміс НАТО по Україні: Столтенберг нагадав Кремлю про два важливі документи

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
19 грудня, 17:43
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Якщо Росія вирішить застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити "високу ціну", сказав генсек НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: колаж "Сьогодні"
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Особливо з огляду на вимоги Росії, яка намагається домогтися гарантій того, що НАТО більше не буде розширюватися.

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

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"Ми ніколи не підемо на компроміс ні стосовно безпеки своїх союзників, ні стосовно права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не лише Альянсом, але також і Росією, яка підписала такі документи, як Гельсінський Заключний акт 1975 року або Паризька хартія 1990 року", – сказав він.

Столтенберг наголосив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе згідно зі Статутом ООН. За його словами, у нашої держави є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і він не розуміє, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті.

Генсек НАТО уточнив, що якщо Росія наважиться застосувати військову силу проти України, то їй доведеться заплатити "високу ціну".

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"Будуть жорсткіші економічні та політичні санкції, і ми забезпечимо безпеку кожної з наших країн-учасниць", – додав Столтенберг.

Україна в НАТО

  • Президент США Джо Байден пояснив свою позицію президенту України Володимиру Зеленському щодо НАТО. Він дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України. І лише Україна має вирішувати це питання – і члени Альянсу, безперечно.
  • 10 грудня МЗС Росії поширило заяву "Про діалог із США та іншими країнами Заходу щодо вироблення гарантій безпеки", в якому сказано: "У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО" як суперечливе" зобов'язання лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших".
  • Загалом президент України Володимир Зеленський здивований вимогами російського лідера Володимира Путіна гарантій нерозширення НАТО на схід, тобто не пускати нашу країну до Альянсу.

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