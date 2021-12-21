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"Лисиця більше в курник не лазитиме": у РФ вибухнули погрозами через Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
21 грудня, 10:45
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У Москві стверджують, що загроза виходить саме від НАТО, а не від Росії
Костянтин Гаврилов знову "наїхав" на НАТО. Колаж "Сьогодні"
Костянтин Гаврилов знову "наїхав" на НАТО. Колаж "Сьогодні"

Росія знову загрожує НАТО силою у разі, якщо в Україні та Грузії буде розміщено військову інфраструктуру Альянсу.

Про це заявив голова делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов, пише Російська газета.

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Він звинуватив НАТО у регулярних навчаннях поблизу російських кордонів та польотах літаків над Прибалтикою та Чорним морем. При цьому російський дипломат, мабуть, забув про війська РФ поблизу українських кордонів.

Гаврилов пригрозив, що дії Заходу, які можуть нібито загрожувати Росії, тепер не залишаться без покарання.

"Лиса більше в курник не лазитиме. Бо замість лисодава вже виріс великий вовкодав", – сказав він.

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Вимоги РФ щодо НАТО

  • У грудні Росія опублікувала проєкт договору зі США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
  • У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України.
  • У Держдепі США заявили, що готові говорити про НАТО з Кремлем за однієї умови – переговори мають відбуватися не лише між Вашингтоном та Москвою, а й за участі європейських союзників США.

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