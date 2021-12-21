"Лисиця більше в курник не лазитиме": у РФ вибухнули погрозами через Україну

У Москві стверджують, що загроза виходить саме від НАТО, а не від Росії

Костянтин Гаврилов знову "наїхав" на НАТО. Колаж "Сьогодні"

Росія знову загрожує НАТО силою у разі, якщо в Україні та Грузії буде розміщено військову інфраструктуру Альянсу.

Про це заявив голова делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов, пише Російська газета.

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Він звинуватив НАТО у регулярних навчаннях поблизу російських кордонів та польотах літаків над Прибалтикою та Чорним морем. При цьому російський дипломат, мабуть, забув про війська РФ поблизу українських кордонів.

Гаврилов пригрозив, що дії Заходу, які можуть нібито загрожувати Росії, тепер не залишаться без покарання.

"Лиса більше в курник не лазитиме. Бо замість лисодава вже виріс великий вовкодав", – сказав він.

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Вимоги РФ щодо НАТО