Киев разоблачил фейк России о "наступлении ВСУ" на Донбассе

Министерство иностранных дел опровергло заявления России о якобы готовящемся "наступлении" Украины на Донбассе, а также заявило, что Россия пытается дискредитировать миссию ОБСЕ. Об этом сказал "Сегодня" спикер ведомства Олег Николенко.
По его словам, РФ своими фейками пытается "очернить" работу международных наблюдателей.
"Заявления о якобы наличии в отчетах (ОБСЕ) утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности. Такие инсинуации имеют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации на Донбассе и вдоль украинской границы", – заявил Николенко.
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При этом он объяснил, что реально в отчетах Миссии регулярно идет речь о системных ограничениях свободы передвижения в ОРДЛО, блокировании работы камер и беспилотников ОБСЕ, угрозах личной безопасности наблюдателей со стороны боевиков.
"Ситуация приобрела такие беспрецедентные масштабы, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала", – подчеркнул спикер МИДа.
Николенко добавил, что повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта.
А пока Россия готовится напасть...
- Западные СМИ уже неоднократно писали о возможной угрозе нападения России на Украину из-за скопления войск на границе. Так, например, издание Politico ранее опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия может напасть на Украину уже в конце января. Он даже озвучил сценарий, как это может произойти.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.