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Київ викрив фейк Росії про "наступ ЗСУ" на Донбасі

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
25 листопада, 16:16
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РФ настільки нахабніла, що навіть голова місії ОБСЄ в шоці від дій окупантів
Росія знову атакує фейками про ЗСУ. Колаж "Сьогодні"
Росія знову атакує фейками про ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ спростувало заяви Росії про нібито підготовку "наступу" України на Донбасі, а також заявило, що Росія намагається дискредитувати місію ОБСЄ. Про це сказав "Сьогодні" спікер відомства Олег Ніколенко.

За його словами, РФ своїми фейками намагається "очорнити" роботу міжнародних спостерігачів.

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"Заяви про нібито наявність в її звітах тверджень про наступальні дії Збройних Сил України не відповідають дійсності. Такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону", – Заявив Ніколенко.

При цьому він пояснив, що реально у звітах Місії регулярно йдеться про системні обмеження свободи пересування в ОРДЛО, блокування роботи камер та безпілотників ОБСЄ, загрози особистої безпеки спостерігачів з боку бойовиків.

"Ситуація набула таких безпрецедентних масштабів, що змусила главу СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно звернутися із закликом розблокувати роботу місії в непідконтрольних українському урядові районах. Росія цей заклик, як і інші подібні заклики міжнародної спільноти, проігнорувала", – наголосив спікер МЗС.

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Ніколенко додав, що підвищення інтенсивності російської дезінформації, погрози російських чиновників на адресу України вказують на те, що у Москві продовжують керуватися логікою конфлікту.

А поки що Росія готується напасти...

  • Західні ЗМІ вже неодноразово писали про можливу загрозу нападу Росії на Україну через скупчення військ на кордоні. Наприклад, видання Politico раніше опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов озвучив плани щодо нападу РФ на Україну і навіть назвав можливий термін.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія справді може вчинити повномасштабне військове вторгнення в Україну, але чи застосує вона цю опцію, залежить від двох факторів.

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