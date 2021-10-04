Грузия назначила нового посла в Украине. Им стал Георгий Закарашвили.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Он возглавил свой пост с 1 октября 2021 года. Закарашвили заменил в нашем государстве Теймураза Шарашенидзе.
Что известно о Закарашвили
Новый посол был директором политического департамента МИД Грузии. Он работал на дипломатической службе с 2004 года.
Кроме этого, Закарашвили занимал должность посланника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России: в 2016 – 2019 годах. Перед этим был старшим советником.
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Отзыв предыдущего посла Грузии
- Весной 2020 года Шарашенидзе отозвали из Киева из-за позиции Тбилиси в отношении Михаила Саакашвили.
- На свой пост он вернулся почти через год, в апреле 2021 года.
- Немедленно сделать это требовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Ранее мы сообщали, что в Грузии задержали главу Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президента Грузии (2004-2013) Михеила Саакашвили.
Также напомним, его обвинили в подготовке убийств оппозиционеров.