Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Влада Події

Грузія призначила нового посла в Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
4 жовтня, 16:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Закарашвілі змінив Теймураза Шарашенідзе на новій посаді
Георгій Закарашвілі раніше працював в МЗС Грузії. Фото: з відкритих джерел
Георгій Закарашвілі раніше працював в МЗС Грузії. Фото: з відкритих джерел

Грузія призначила нового посла в Україні. Ним став Георгій Закарашвілі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Реклама

Він очолив свій пост з 1 жовтня 2021 року. Закарашвілі замінив в нашій державі Теймураза Шарашенідзе.

Що відомо про Закарашвілі

Новий посол був директором політичного департаменту МЗС Грузії. Він працював на дипломатичній службі з 2004 року.

Крім цього, Закарашвілі займав посаду посланника секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в Росії: в 2016 – 2019 роках. Перед цим був старшим радником.

Реклама

Читайте також:

МЗС: не втручаємося у справи Грузії, але вимагаємо дотримання прав Саакашвілі

Відкликання попереднього посла Грузії

  • Навесні 2020 року Шарашенідзе відкликали з Києва через позицію Тбілісі щодо Міхеїла Саакашвілі.
  • На свій пост він повернувся майже через рік, у квітні 2021 року.
  • Негайно зробити це вимагала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Раніше ми повідомляли, що в Грузії затримали голову Виконавчого комітету реформ при президенті України, президента Грузії (2004-2013) Міхеїла Саакашвілі.

Реклама

Також нагадаємо, його звинуватили у підготовці вбивств опозиціонерів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 жовтня 1991. На роковини трагедії у Бабиному Яру до України завітав рідний брат президента США

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.61

Російський рубль (₽)

0.36

Євро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновірус за тиждень

64 606

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти