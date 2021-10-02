МИД: не вмешиваемся в дела Грузии, но требуем соблюдения прав Саакашвили

В субботу МИД Украины посетил старший советник посольства Грузии

МИД Украины быстро отреагировал на задержание Саакашвили в Грузии / Коллаж "Сегодня"

В субботу, 2 октября, Министерство иностранных дел Украины посетил временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия, которому были высказаны пожелания Киева относительно задержанного накануне гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Позиция Украины

В информации внешнеполитического ведомства сказано, что грузинский дипломат сообщил об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Саакашвили, инкриминируемых ему статей грузинского уголовного кодекса.

"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи. В МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии", – сказано в сообщении.

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