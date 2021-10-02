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МИД: не вмешиваемся в дела Грузии, но требуем соблюдения прав Саакашвили

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 октября, 16:50
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В субботу МИД Украины посетил старший советник посольства Грузии
МИД Украины быстро отреагировал на задержание Саакашвили в Грузии / Коллаж "Сегодня"
МИД Украины быстро отреагировал на задержание Саакашвили в Грузии / Коллаж "Сегодня"

В субботу, 2 октября, Министерство иностранных дел Украины посетил временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия, которому были высказаны пожелания Киева относительно задержанного накануне гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Позиция Украины

В информации внешнеполитического ведомства сказано, что грузинский дипломат сообщил об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Саакашвили, инкриминируемых ему статей грузинского уголовного кодекса.

"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи. В МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии", – сказано в сообщении.

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Как развивались события

  • Напомним, утром 1 октября глава Исполнительного комитета реформ при президенте Михеил Саакашвили разместил ролик, в котором сообщил, что он уже прибыл в Грузию.
  • В поисках бывшего президента Грузии днем из Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения. Местная пресса сообщала о проходящих обысках.
  • При этом замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе днем опроверг информацию, что переброска специальных подразделений осуществлена из-за Саакашвили. Политики заявили, что Саакашвили не пересекал границу их страны.
  • Вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. По имеющейся в СМИ информации, он находится в СИЗО Рустави.
  • "Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михеила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", — заявил Гарибашвили.
  • Ночью появилось видео задержания политика.
  • В воскресенье утром появилось обращение Саакашвили к грузинскому народу, которое он написал в СИЗО.
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