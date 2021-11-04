Громкое возвращение Авакова: займется ли снова большой политикой экс-глава МВД

Вечером ожидается первое откровенное интервью Арсена Авакова после отставки

Арсен Аваков теперь займется более важными делами, чем изучать вина разных стран мира / Коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков оправился от коронавирусной болезни и на этой неделе сообщил, что выходит на работу. Правда, куда именно Арсен Борисович выходит на работу и продолжит ли заниматься политикой, он не сообщил.

Что известно

Аваков в прошлом месяце сказал, что возвращается в Киев после продолжительного отпуска и займется делами.

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"Вернулся из отпуска, поработал несколько дней в Киеве, пообщался с политиками, бизнесом, позанимался делами, посмотрел на события... и... в субботу со всей очевидностью понял, что надо вновь уделить внимание винной коллекции", - написал в начале октября в соцсетях бывший глава МВД Украины.

Больше подробностей не было. Однако уже через неделю в своей колонке на "Украинской правде" Аваков сделал ряд политических заявлений. Например, он раскритиковал позицию "возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем". А еще высказал мнение, что нашей стране необходимо стать активной участницей европейских программ по коллективной безопасности Европейского Союза.

Вопросы

К Арсену Борисовичу накопилось немало вопросов – как об его отставке после 7 лет управления МВД при двух соперничающих президентах Украины, так и о его планах на будущее. Будут ли они связаны с большой политикой, например.

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Возможно, мы об этом узнаем сегодня вечером, 4 ноября, в 20.00 во время программы Народ против с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24", гостем которой анонсирован бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Здесь экс-министр появится впервые на телеэкранах в новом амплуа.

Увольнение