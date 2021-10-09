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Аваков вернулся в Украину, пообщался с политиками и взялся за старое (фото)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 октября, 15:30
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Бывший глава МВД вернулся из отпуска и выложил очередные фото своего увлечения
В свободное от должности время.../Коллаж "Сегодня"
В свободное от должности время.../Коллаж "Сегодня"

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, который ушел в отставку в середине июля, сообщил в традиционной для себя в последнее время манере, что уже вернулся домой и опять взялся за свое новое увлечение.

Об этом все узнали благодаря публикациям бывшего политика на его странице в Instagram.

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Пожелание хорошей субботы

"Вернулся из отпуска, поработал несколько дней в Киеве, пообщался с политиками, бизнесом, позанимался делами, посмотрел на события... и... в субботу, со всей очевидностью, понял, что надо вновь уделить внимание винной коллекции. Тем более, что каждый год, каждую вторую субботу октября винный праздник – день пинотажа – винограда, рожденного в Южной Африке. Прохладной осенью – в самый раз! Так что – повод есть!" – написал Аваков и разместил в соцсети очередную фотографию своего субботнего досуга.

Аваков: "Пить или не пить..."
Аваков: "Пить или не пить..."

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Также Арсен Борисович пожелал всем хороших выходных, а с остальным – разбираться в понедельник.

После отставки

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