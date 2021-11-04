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Гучне повернення Авакова: чи займеться знову великою політикою колишній глава МВС

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 06:55
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Увечері очікується перше відверте інтерв'ю Арсена Авакова після відставки
Арсен Аваков тепер займеться важливішими справами, ніж вивчати вина різних країн світу / Колаж "Сьогодні"
Арсен Аваков тепер займеться важливішими справами, ніж вивчати вина різних країн світу / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оговтався від коронавірусної хвороби і цього тижня повідомив, що виходить на роботу. Щоправда, куди саме Арсен Борисович виходить на роботу і чи продовжуватиме займатися політикою, він не повідомив.

Що відомо

Аваков минулого місяця сказав, що повертається до Києва після тривалої відпустки та займеться справами.

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"Повернувся з відпустки, попрацював кілька днів у Києві, поспілкувався з політиками, бізнесом, позаймався справами, подивився на події... і... у суботу з усією очевидністю зрозумів, що треба знову приділити увагу винній колекції", – написав на початку жовтня у соцмережах колишній глава МВС України.

Більше подробиць не було. Проте вже за тиждень у своїй колонці на "Українській правді" Аваков зробив низку політичних заяв. Наприклад, він розкритикував позицію "повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом". А ще висловив думку, що нашій країні необхідно стати активною учасницею європейських програм з колективної безпеки Європейського Союзу

Запитання

До Арсена Борисовича накопичилося чимало питань – як про його відставку після 7 років управління МВС за двох суперників-президентів, так і про його плани на майбутнє. Чи будуть вони пов'язані з великою політикою, наприклад.

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Можливо, ми про це дізнаємось сьогодні ввечері, 4 листопада, о 20.00 під час програми Народ проти з Наталію Влащенко на телеканалі "Україна 24", гостем якої анонсовано колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тут колишній міністр з'явиться вперше на телеекранах у новому амплуа.

Звільнення

  • Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ 15 липня. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року, – це рекорд для міністрів. Його заяву про звільнення підтримав 291 народний депутат.
  • Через добу президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони звільненого з МВС Арсена Авакова. Ніяких взаємних звинувачень на адресу один одного сторони не висловлювали.
  • Трохи пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися в уряд вже у вересні, причому на більш високу посаду.

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