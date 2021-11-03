"Піду попрацюю" – Аваков нагадав про себе несподіваною заявою

Ексглава МВС вже перехворів на коронавірус – рветься в бій і відповів користувачам Мережі, чи повернеться до МВС

Аваков повернувся до роботи, але не в МВС. Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ одужав від коронавірусної хвороби і вже вийшов працювати.

Про це він повідомив у Facebook.

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У коментарях до свого допису про те, що він справді підхопив COVID-19, він написав, що днями отримав уже негативний тест.

"Усім, хто переживав – дякую! Отримав негативний ПЛР-тест. У понеділок піду попрацюю", – написав він.

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Користувачі почали жартувати, що чекають на Аваков на роботі в МВС великим начальником, на що ексміністр відповів: "На щастя – ні".

Аваков перехворів на "корону"

22 жовтня у Мережі з'явилися повідомлення, що колишній міністр внутрішніх справ заразився коронавірусом і, мовляв, він був у тяжкому стані. Але потім у ЗМІ писали з посиланням на людей з оточення Авакова, що насправді він мав легку форму хвороби.

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Щоб розвінчати всі чутки сам Аваков написав у соцмережі, що з ним усе нормально, а коронавірус підхопив навіть попри вакцинацію. Він показав, чим лікувався вдома.

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