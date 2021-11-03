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"Піду попрацюю" – Аваков нагадав про себе несподіваною заявою

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 листопада, 11:44
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Ексглава МВС вже перехворів на коронавірус – рветься в бій і відповів користувачам Мережі, чи повернеться до МВС
Аваков повернувся до роботи, але не в МВС. Колаж "Сьогодні"
Аваков повернувся до роботи, але не в МВС. Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ одужав від коронавірусної хвороби і вже вийшов працювати.

Про це він повідомив у Facebook.

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У коментарях до свого допису про те, що він справді підхопив COVID-19, він написав, що днями отримав уже негативний тест.

"Усім, хто переживав – дякую! Отримав негативний ПЛР-тест. У понеділок піду попрацюю", – написав він.

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Користувачі почали жартувати, що чекають на Аваков на роботі в МВС великим начальником, на що ексміністр відповів: "На щастя – ні".

Аваков перехворів на "корону"

22 жовтня у Мережі з'явилися повідомлення, що колишній міністр внутрішніх справ заразився коронавірусом і, мовляв, він був у тяжкому стані. Але потім у ЗМІ писали з посиланням на людей з оточення Авакова, що насправді він мав легку форму хвороби.

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Щоб розвінчати всі чутки сам Аваков написав у соцмережі, що з ним усе нормально, а коронавірус підхопив навіть попри вакцинацію. Він показав, чим лікувався вдома.

Як звільнили Авакова та хто його замінив у МВС

  • Верховна Рада 15 липня звільнила Авакова з посади глави МВС, підтримавши його заяву. Новим міністром внутрішніх справ став уже екснардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський.
  • Арсен Аваков у міністерському кріслі "просидів" понад сім років поспіль, пережив одного в. о. глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Але 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: глава МВС написав заяву про звільнення за власним бажанням. Особливо підозріло це було, тому що це сталося без скандалів, звинувачень і шуму – він пішов, не зробивши жодної заяви. Це дивно для політика такого масштабу.
  • Які тільки чутки не ходили про майбутнє звільненого міністра: йому пророкували місце прем'єр-міністра, мера Харкова і навіть керівника Офісу президента замість Єрмака. Пізніше колишній заступник глави МВС Антон Геращенко підтвердив, що Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського.

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