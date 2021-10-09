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Аваков повернувся в Україну, поспілкувався з політиками і взявся за старе (фото)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 жовтня, 15:30
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Колишній голова МВС повернувся з відпустки і виклав чергові фото свого захоплення
У вільний від посади час.../Колаж "Сьогодні"
У вільний від посади час.../Колаж "Сьогодні"

Колишній голова МВС України Арсен Аваков, який пішов у відставку в середині липня, повідомив у традиційній для себе останнім часом манері, що вже повернувся додому і знову взявся за своє нове захоплення.

Про це всі дізналися завдяки публікаціям колишнього політика на його сторінці в Instagram.

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Побажання хорошої суботи

"Повернувся з відпустки, попрацював кілька днів в Києві, поспілкувався з політиками, бізнесом, позаймався справами, подивився на події... і... в суботу, з усією очевидністю, зрозумів, що треба знову приділити увагу винній колекції. Тим більше, що кожен рік, кожну другу суботи жовтня винне свято – день Пінотажу – винограду, народженого в Південній Африці. Прохолодною осінню – в самий раз! Так що – привід є!" – написав Аваков і розмістив в соцмережі чергову фотографію свого суботнього дозвілля.

Аваков: "Пити чи не пити ..."
Аваков: "Пити чи не пити ..."

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Також Арсен Борисович побажав всім хороших вихідних, а з рештою – розбиратися в понеділок.

Після відставки

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