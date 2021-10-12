Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Власть События

Голодовка продолжается – Саакашвили отказался от сладкого

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
12 октября, 00:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Так бывший президент Грузии отреагировал на заявления властей, что он закончил голодовку
Знаменитый узник отказался от меда / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Знаменитый узник отказался от меда / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Содержащийся в СИЗО Рустави третий президент Грузии Михеил Саакашвили отказался есть мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.

Без сладкого

О том, что Саакашвили отказался от сладкого лакомства, заявила член "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе.

Реклама

"Михеил Саакашвили вернул администрации четыре 50-миллиграммовых банок с медом из пяти. Он попросил меня передать всем заинтересованным лицам, что уже использовал одну баночку с медом, а остальные четыре передал администрации, подписав соответствующий акт. Ложь не пройдет. Четыре из пяти банок были возвращены", — заявила Эка Херхеулидзе после встречи со своим лидером в руставской тюрьме, сообщае местное агентство "Грузия онлайн".

По словам Херхеулидзе, возвращение меда стало реакцией Саакашвили на то, что власти заявили о завершении его голодовки.

Вторая неделя голодовки

  • Ранее член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012 год) Георги Барамидзе рассказал сайту "Сегодня", что Саакашвили продолжает голодовку на одной воде и похудел уже на 12 килограммов.
  • Николоз Кипшидзе, лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме 10 октября, в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не есть и пьет только воду. Отказался даже от меда с соком. При этом Кипшидзе заявил, что Саакашвили противопоказано голодание, поскольку он имеет редкую наследственную болезнь под названием талассемия.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

11 октября 1991. На втором энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась масштабная авария и пожар - на ЧАЭС вышла из строя турбина

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.36

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,80
18,33
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,91
28,46
17,86
Короновирус за неделю

80 233

заболело за неделю в Украине

+18%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять