Что за болезнь талассемия, которая есть у Саакашвили и почему голодать при ней опасно для жизни

Личный врач экс-президента Грузии рассказал о его редчайшей болезни, которая передается по наследству и лечится переливаниями крови и пересадкой костного мозга

Николоз Кипшидзе, лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме 10 октября, в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не есть и пьет только воду. Отказался даже от меда с соком, которые предлагала ему пенитенциарная служба. Ранее стало известно, что за время голодовки Саакашвили похудел на 12 килограммов.

Кипшидзе говорит: экс-президенту обязательно надо есть. Иначе его жизнь окажется под угрозой. Кипшидзе приоткрыл медицинскую тайну: оказывается, у Саакашвили редкая наследственная болезнь – талассемия. При этой болезни категорически запрещено голодание.

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Как известно, Михеил Саакашвили накануне выборов в Грузии, тайно въехал на территорию своей страны, остановился в Батуми. Вероятнее всего он рассчитывал на победу политической силы своих сторонников – партии "Единое национальное движение". Однако эта партия выборы проиграла, набрав около 30% голосов. А 1 октября Саакашвили был задержан и попал в тюрьму города Рустави. Там он начал голодовку, которая длится уже более 10 дней.

Что это за болезнь – талассемия?

По словам Кипшдизе, у Саакашвили – редкая наследственная болезнь. Талассемия – это, строго говоря, группа болезней крови, с общими симптомами и последствиями.

У человека отсутствует ген, необходимый для полноценного синтеза гемоглобина – белка, содержащегося в клетках крови и обеспечивающего приток кислорода к тканям организма. Как следствие, вместе с правильным гемоглобином в крови появляется множество его "неправильных версий", которые разрушают клетки крови. Возникает сразу несколько проблем.

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Во-первых, недостаточное количество гемоглобина приводит к тому, что ткани организма больного человека не получают достаточного количества кислорода.

Во-вторых, из-за "неправильного белка", который формируется вместо гемоглобина, развивается анемия – то есть, малокровие.

В-третьих, в состав гемоглобина входит железо. Когда клетки крови разрушаются, железо начинает "гулять" по человеческому организму и накапливается в различных органах.

Все это очень серьезно, талассемия может закончиться смертью. Правда, Кипшидзе не сказал, насколько тяжелая форма талассемии у Саакашвили. Однако при любой, даже самой легкой форме, недостаточное питание ухудшает течение болезни.

А может Кипшидзе ввел всех в заблуждение, чтобы Саакашвили отпустили?

У талассемии есть ряд внешних проявлений. Они описаны в медицинских учебниках. В первую очередь при диагностике талассемии врачи обращают внимание на такие признаки:

"башенная", то есть, почти квадратная форма черепа;

сплющенная переносица;

сужение щели глаз;

увеличение верхней челюсти.

Что-то такое во внешности Саакашвили действительно угадывается. Мы сделали коллаж из портрета ребенка, больного талассемией (слева) и экс-президента Грузии. Общие черты у них угадываются.

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Форма черепа больного талассемией ребенка, фото которого мы взяли из медицинского учебника и Михеила Саакашвили схожи. Для страдающих этим заболеваниям характерна "башенная голова", приплюснутый нос, увеличенная верхняя челюсть. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероятно, врач не просто пытался разжалобить грузинские власти, чтобы его пациента отпустили. Саакашвили вероятно болен.

Примечательно, что в весьма объемной статье Википедии о Михеиле Саакашвили, нет ни слова о талассемии. Это потому, что политику лучше скрывать подобное заболевание. Ведь оно влияет не только на форму черепа, но и на физические, а также умственные качества.

Как еще проявляется талассемия?

У талассемии есть еще ряд проявлений, которые постороннему человеку не увидеть. А именно:

увеличение селезенки и печени;

бледность и пожелтение покровов кожи;

язвы в зоне голеней;

появление билирубиновых камней в путях желчи;

Также талассесия влияет на общее состояние организма. Именно это ее влияние ни один популярный политик не стал бы показывать:

медленное физическое и половое развитие;

высокая слабость и утомляемость;

уменьшение сопротивляемости организма относительно стрессов.

Стрессонеустойчивость Саакашвили давно подметили. Он часто бывает несдержанность, даже когда на то нет особых оснований. По той же причине нахождение в тюрьме для экс-президента – явно суровое испытание, даже без учета голодовки. Что же до голодания, то при этой болезни оно приводит к усилению всех симптомов.

При ухудшении состояния больных талассемией, им требуется переливание крови, чистка крови от излишков железа. Также может понадобиться пересадка костного мозга. Возможно ли обеспечить в тюрьме такие процедуры, вопрос спорный.

Отпустят ли Саакашвили по состоянию здоровья?

Все возможно. Тем не менее, подобный сценарий является маловероятным. Причина в тяжести обвинений, которые выдвигаются против него в Грузии. Саакашвили был заочно приговорен по нескольким криминальным производствам. Еще в нескольких он является подозреваемым.

Саакашвили задержали 1 октября. Фото: коллаж "Сегодня"

Вот основные дела:

Гибель премьер-министра Зураба Жвании. Премьер погиб в 2005 году, по официальной версии – из-за утечки газа. Эту версию подтвердили американские эксперты, приглашенные для расследования этого дела. Однако родственники Жвании настаивают на дополнительном расследовании. Подозреваемым в этом деле является Саакашвили.

Премьер погиб в 2005 году, по официальной версии – из-за утечки газа. Эту версию подтвердили американские эксперты, приглашенные для расследования этого дела. Однако родственники Жвании настаивают на дополнительном расследовании. Подозреваемым в этом деле является Саакашвили. Дело Гелашвили . В 2005 году в Тбилиси было совершено вооруженное нападение на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. Грузинский суд признал Саакашвили виновным в организации этого нападения. Саакашвили был вынесен заочный приговор – 6 лет тюрьмы с формулировкой "за превышение должностных полномочий".

. В 2005 году в Тбилиси было совершено вооруженное нападение на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. Грузинский суд признал Саакашвили виновным в организации этого нападения. Саакашвили был вынесен заочный приговор – 6 лет тюрьмы с формулировкой "за превышение должностных полномочий". Убийство банкира Гиргвлиани. 2006 года в Тбилиси был убит сотрудник "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Вскоре после этого оппозиционный телеканал "Имеди", принадлежащий бизнесмену Бадри Патаркацишвили, озвучил версию о причастности к организации убийства руководства МВД во главе с Вано Мерабишвили. В марте 2006 по этому делу были арестованы 4 офицера МВД Грузии. Однако Саакашвили распорядился их помиловать в обход комиссии по помилованию. За это в 2018 году суд вынес приговор Саакашвили – 3 года лишения свободы. Формулировка та же – превышение должностных полномочий.

2006 года в Тбилиси был убит сотрудник "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Вскоре после этого оппозиционный телеканал "Имеди", принадлежащий бизнесмену Бадри Патаркацишвили, озвучил версию о причастности к организации убийства руководства МВД во главе с Вано Мерабишвили. В марте 2006 по этому делу были арестованы 4 офицера МВД Грузии. Однако Саакашвили распорядился их помиловать в обход комиссии по помилованию. За это в 2018 году суд вынес приговор Саакашвили – 3 года лишения свободы. Формулировка та же – превышение должностных полномочий. Дело о подавлении протестов оппозиции. В 2007 году грузинские правоохранительные органы разогнали оппозиционную демонстрацию в Тбилисси. Были ранены несколько сотен участников демонстрации. Позднее в МВД сообщили, что приказ им лично отдал Саакашвили. Приговор по этому делу еще не вынесен, однако Саакашвили обвиняют, опять-таки в превышении должностных полномочий.

В 2007 году грузинские правоохранительные органы разогнали оппозиционную демонстрацию в Тбилисси. Были ранены несколько сотен участников демонстрации. Позднее в МВД сообщили, что приказ им лично отдал Саакашвили. Приговор по этому делу еще не вынесен, однако Саакашвили обвиняют, опять-таки в превышении должностных полномочий. Дело о растрате госсредств. Генпрокуратура Грузии подозревает, что Саакашвили растратил около 5 млн. долл. бюджетных средств на личные нужды.

Генпрокуратура Грузии подозревает, что Саакашвили растратил около 5 млн. долл. бюджетных средств на личные нужды. Дело об убийстве Бадри Патаркацишвили. Бизнесмен Бадри Патаркацишвили скончался в своем доме в пригороде Лондона в 2008 году. Официальная причина смерти – сердечный приступ. Это подтвердили британские медики. Однако в МВД Грузии утверждают, что Патаркацишвили был убит, причем, по распоряжению Саакашвили. Дело было начато в 2018 году, спустя 10 лет после смерти грузинского бизнесмена.

Саакашвили утверждает, что обвинения против него выдуманы. И главная их цель – скомпрометировать его, как политика. Расследование ряда этих дел действительно представляется спорным. Ну, например, как доказать, что Патаркацишвили был убит, если есть заключение, что он умер естественным путем? Как тут могут помочь свидетельские показания? Тем не менее, тяжесть выдвинутых обвинений такова, что Саакашвили рискует надолго остаться в грузинской тюрьме. С талассемией или без нее.