"Похудел на 12 килограмм, выдержит недолго": тревожные новости о Саакашвили из тюрьмы от ближайшего соратника

Задержанный 1 октября глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президент Грузии (2004-2013 годы) Михеил Саакашвили продолжает голодовку на одной воде и похудел уже на 12 килограммов.
Об этом рассказал сайту "Сегодня" член политсовета "Единого национального движения", секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузия (2012 год) Георги Барамидзе.
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Состояние лидера
"Последний визит к Саакашвили был в ночь на субботу, днем также планируют его навестить. Несмотря на недельную голодовку он чувствует себя бодро, физически чувствует себя хорошо. Сбросил 12 килограммов. Михеил очень оптимистично настроен и постоянно подбадривает своих сторонников, которые ведут борьбу за правое дело и против путинского режима олигарха Иванишвили", – заявил Георги Барамидзе.
По словам политика, у них нет информации, что Михеил Саакашвили начал есть мед и пить сок, о чем ранее заявил начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
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"Насколько я знаю, Саакашвили совершенно ничего не ест – он только пьет воду. Воду без соли и каких-либо добавок. Просто чистую воду. Конечно, никто не дает прогнозов, сколько его организм сможет выдержать. Все понимают, что не очень долго", – рассказал Барамидзе.
Первый суд
Граждане Грузии и мировое сообщество смогут увидеть Михеила Саакашвили лишь через месяц – первое судебное заседание по делам экс-президента назначено на 10 ноября. Только через месяц будут рассматривать дело о незаконном пересечении границы Саакашвили в конце сентября.
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"Мы видим циничный подход грузинских властей – задержали третьего президента страны и даже не хотят на суде это обсуждать! Только на 10 ноября намечено первое судебное заседание", – рассказал "Сегодня" Барамидзе.
Что известно о задержании
- Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
- 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
- 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
- Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.
- 5 октября стало известно, что Саакашвили лишили права на телефонные звонки. Об этом журналистам сообщил его адвокат Бека Басилая.