"Похудел на 12 килограмм, выдержит недолго": тревожные новости о Саакашвили из тюрьмы от ближайшего соратника

Член политсовета "Единого нацдвижения Грузии" рассказал "Сегодня", как чувствует себя Саакашвили после недели голодовки

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Задержанный 1 октября глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президент Грузии (2004-2013 годы) Михеил Саакашвили продолжает голодовку на одной воде и похудел уже на 12 килограммов.

Об этом рассказал сайту "Сегодня" член политсовета "Единого национального движения", секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузия (2012 год) Георги Барамидзе.

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Состояние лидера

"Последний визит к Саакашвили был в ночь на субботу, днем также планируют его навестить. Несмотря на недельную голодовку он чувствует себя бодро, физически чувствует себя хорошо. Сбросил 12 килограммов. Михеил очень оптимистично настроен и постоянно подбадривает своих сторонников, которые ведут борьбу за правое дело и против путинского режима олигарха Иванишвили", – заявил Георги Барамидзе.

По словам политика, у них нет информации, что Михеил Саакашвили начал есть мед и пить сок, о чем ранее заявил начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.

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"Насколько я знаю, Саакашвили совершенно ничего не ест – он только пьет воду. Воду без соли и каких-либо добавок. Просто чистую воду. Конечно, никто не дает прогнозов, сколько его организм сможет выдержать. Все понимают, что не очень долго", – рассказал Барамидзе.

Первый суд

Граждане Грузии и мировое сообщество смогут увидеть Михеила Саакашвили лишь через месяц – первое судебное заседание по делам экс-президента назначено на 10 ноября. Только через месяц будут рассматривать дело о незаконном пересечении границы Саакашвили в конце сентября.

"Мы видим циничный подход грузинских властей – задержали третьего президента страны и даже не хотят на суде это обсуждать! Только на 10 ноября намечено первое судебное заседание", – рассказал "Сегодня" Барамидзе.

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Что известно о задержании