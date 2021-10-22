Есть два вида "темников": у Зеленского объяснили свое поведение со СМИ

Офис президента Украины не осуществляет давление на СМИ, в то же время ряд СМИ позволяют себе манипулятивную стратегию в вопросах, которые касаются Банковой.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время прямого эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", комментируя ситуацию с обвинением ведущей ток-шоу "Зворотний відлік" телеканала "Суспільне мовлення" (UA:Перший) в давлении на программу.
Утонуть в скандалах
Сначала Подоляк рассказал о видах темников. "Первый – плохой, который имел место в Украине в 2002-04 годах. Это когда информационный департамент того или иного государственного органа писал техзадания для журналиста. Какие темы возможно брать, какие темы не нужно брать, как эти темы освещать, где ставить акценты. Эти темники отдавали редакциям. Это является прямым вмешательством в работу редакции. Это угроза свободе слова прямая", – рассказал советник главы ОП.
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Однако есть и другой тип.
"Мы не говорим темы... В редакционную политику Офис президента или любой другой орган сегодня не вмешивается. Мы можем только брифовать своих спикеров. Что это значит? Журналисты должны получить качественного спикера, который будет глубоко в материале. Это общепринятая во всех странах практика. Человек, приходящий в эфир от партии власти, должен уметь аргументировано вести дискуссию. У него должны быть справочные материалы, он должен уметь четко отвечать на вопросы. Вот этим мы занимаемся. Никаких других позитивных способов вмешательства или работы с журналистами не бывает", – подчеркнул Подоляк.
Михаил Подоляк отметил, что цензура обычно это очень короткая стратегия. Лишь на короткое время с ее помощью можно изменить информационную повестку, но она все равно остается, а у людей начинает заостряться внимание к этой теме и через какое-то время в среднесрочной перспективе любая тема станет взрывной.
"Тот, кто идет по пути цензурирования информационного пространства, допускает фундаментальную ошибку. Он сам себя рано или поздно утопит в скандалах. Это бессмысленная стратегия, у нас этой стратегии точно нет", – заверил Подоляк.
Скандал
- Днем 21 октября ведущую ток-шоу "Зворотний відлік" телеканала "Суспільне мовлення" (UA:Перший) Мирославу Барчук и ее команду обвинили в несоблюдении журналистских стандартов, то есть в отсутствии баланса мнений в студии.
- Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко уверен, что давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо, и попросил объяснений со стороны Банковой.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал с якобы давлением Банковой на редакционную политику журналистов во время рабочего визита в Черкасскую область.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отверг заявления о давлении и ультиматумах со стороны ОП, подчеркнув, что представители власти регулярно появляются в программах "Суспільного", в том числе и в программе "Зворотний відлік".
- Вечером редакция "Суспільного" выпустила свое заявление, в котором сказано о недопустимости практики, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников ток-шоу.
- Позже в этот же день лидер политической партии "Наши" Евгений Мураев рассказал о давлении со стороны власти, о принуждении, шантаже и угрозах с целью продажи 50-процентной доли телеканала "НАШ".