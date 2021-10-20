Мураев: Офис президента требует продать 50% телеканала "НАШ"

Лидер политической партии "Наши" Евгений Мураев рассказал о давлении со стороны власти, о принуждении, шантаже и угрозах с целью продажи 50% доли телеканала "НАШ".
Об этом оппозиционер заявил в прямом эфире телеканала "Украина 24"
Лидер политической партии "Наши" Евгений Мураев рассказал о давлении со стороны власти, о принуждении, шантаже и угрозах с целью продажи 50% доли телеканала "НАШ".
Об этом оппозиционер заявил в прямом эфире телеканала "Украина 24"
20 октября 1991. Продолжается визит премьер-министра Украины Витольда Фокина в БразилиюПогрузиться в тот день
Валюта
Цена (грн)
Доллар США ($)
26.27
Российский рубль (₽)
0.3703
Евро (€)
30.61
100 791заболело за неделю в Украине
+5%