Мураев: Офис президента требует продать 50% телеканала "НАШ"

В прямом эфире оппозиционер заявил о давлении на телеканал со стороны Банковой

Лидер политической партии "Наши" Евгений Мураев рассказал о давлении со стороны власти, о принуждении, шантаже и угрозах с целью продажи 50% доли телеканала "НАШ".

Об этом оппозиционер заявил в прямом эфире телеканала "Украина 24"