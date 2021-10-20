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Мураев: Офис президента требует продать 50% телеканала "НАШ"

20 октября, 21:09
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В прямом эфире оппозиционер заявил о давлении на телеканал со стороны Банковой

Лидер политической партии "Наши" Евгений Мураев рассказал о давлении со стороны власти, о принуждении, шантаже и угрозах с целью продажи 50% доли телеканала "НАШ".

Об этом оппозиционер заявил в прямом эфире телеканала "Украина 24"

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