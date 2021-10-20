Скандал с давлением Банковой на СМИ: редакция сделала заявление

Журналисты опубликовали заявление, в котором рассказали, по какому принципу приглашают депутатов на ток-шоу

Фото: коллаж "Сегодня"

Редакция "Суспільного" считает недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников ток-шоу. По их словам, отсутствие в эфире представителей партии "Слуга народа" в программе от 18 октября – это не решение редакции ток-шоу "Обратный отсчет", а решение представителей парламентской фракции.

В официальном заявлении журналистов UA: Первый говорится, что депутатов от фракции СН приглашают регулярно и приглашали к участию в эфире ток-шоу от 18 октября.

Реклама

"Редакционная политика "Суспільного" вещателя в целом и общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" в частности основывается на указанных принципах. Именно поэтому редакция ток-шоу регулярно (программа выходит по понедельникам) приглашает к участию в эфире как представителей власти, так и представителей парламентской оппозиции", – говорится в сообщении.

Что известно

Телеведущая Мирослава Барчук заявила, что Банковая якобы "наехала" на ток-шоу "Зворотний відлік" ("Обратный отсчет") на телеканале "UA:Перший" с обвинениями в несоблюдении журналистских стандартов. По ее словам, Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах "слуг народа", мол, их походы согласуются с Подоляком.

Журналистка сообщила, что на одну из передач вместо двух "слуг" (не были экспертами в энергетическом вопросе) позвали Людмилу Буймистер, чем разгневали Банковую.

На следующий эфир ОПУ якобы поставил условие, что двое "слуг" придут, если канал откажет в приглашении внефракционному Гео Леросу. После отказа выполнить ультиматум "слуги" не пришли на эфир.

Ранее мы сообщали, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк ответил на обвинения журналистов в давлении. Он намекнул, что политикам просто надоели ангажированные политические ток-шоу.

Также напомним, у Зеленского ответили на обвинения журналистов в давлении.