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"Еще один предлог для нападения на Украину": экс-посол США указал на важный момент

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
24 декабря, 09:49
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Это будет трагедией не только для Украины, считает эксперт
Владимир Путин - президент РФ (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин - президент РФ (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Предложенный Россией проект договора с США и НАТО содержит много элементов, которые будут неприемлемы для Запада, и в РФ это понимают.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина бывший посол США в Украине, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Стивен Пайфер.

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По его словам, более серьезный вопрос заключается в том, хочет ли Кремль вообще вести переговоры. Публикация проектов соглашений почти сразу после их передачи западным официальным лицам не предполагает серьезного подхода, считает эксперт.

"Меня беспокоит то, что Кремль намеревается и хочет, чтобы Запад отказался от договоренностей, чтобы создать еще один предлог для нападения на Украину. Это будет трагедией для Украины, но также будет трагедией для родственников российских солдат, которые в конечном итоге будут убиты в Украине", – заявил Пайфер.

Ультиматум РФ по НАТО

  • В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
  • В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.
  • Эстония первая заявила, что выдвинутые условия неприемлемы. В частности, Кремль хочет, чтобы запретили размещение вооружений НАТО на территории стран, которые до 1997 года не входили в это объединение. Также в Европе отвергли договор о НАТО. Восемь стран уже сказали "нет" Кремлю.
  • Кроме того, в России предупредили о попытках начать войну в Украине.

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