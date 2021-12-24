"Ще одна привід для нападу на Україну": експосол США вказав на важливий момент

Це буде трагедією не лише для України, вважає експерт

Володимир Путін - президент РФ (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Запропонований Росією проєкт договору зі США та НАТО містить багато елементів, які будуть неприйнятними для Заходу, і в РФ це розуміють.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна колишній посол США в Україні, старший науковий співробітник вашингтонського Інституту Брукінгса Стівен Пайфер.

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За його словами, серйозніше питання полягає в тому, чи хоче Кремль взагалі вести переговори. Публікація проєктів угод майже одразу після їхньої передачі західним офіційним особам не передбачає серйозного підходу, вважає експерт.

"Мене непокоїть те, що Кремль має намір і хоче, щоб Захід відмовився від домовленостей, щоб створити ще один привід для нападу на Україну. Це буде трагедією для України, але також буде трагедією для родичів російських солдатів, які зрештою будуть убиті в Україні", – заявив Пайфер.

Ультиматум РФ щодо НАТО