"Ще одна привід для нападу на Україну": експосол США вказав на важливий момент

Запропонований Росією проєкт договору зі США та НАТО містить багато елементів, які будуть неприйнятними для Заходу, і в РФ це розуміють.
Про це заявив у коментарі РБК-Україна колишній посол США в Україні, старший науковий співробітник вашингтонського Інституту Брукінгса Стівен Пайфер.
За його словами, серйозніше питання полягає в тому, чи хоче Кремль взагалі вести переговори. Публікація проєктів угод майже одразу після їхньої передачі західним офіційним особам не передбачає серйозного підходу, вважає експерт.
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"Мене непокоїть те, що Кремль має намір і хоче, щоб Захід відмовився від домовленостей, щоб створити ще один привід для нападу на Україну. Це буде трагедією для України, але також буде трагедією для родичів російських солдатів, які зрештою будуть убиті в Україні", – заявив Пайфер.
Ультиматум РФ щодо НАТО
- У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє і зовнішню політику.
- Естонія перша заявила, що висунуті умови неприйнятні. Зокрема, Кремль хоче заборонити розміщення озброєнь НАТО на території країн, які до 1997 року не входили до цього об'єднання. Також у Європі відкинули договір про НАТО. Вісім країн уже сказали "ні" Кремлю.
- Крім того, в Росії попередили про спроби розпочати війну в Україні.