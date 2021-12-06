Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

ЕС готовит санкции против наемников "Вагнера" – СМИ назвали дату

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
6 декабря, 18:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Санкции будут согласованы на этой неделе
Ограничения также будут распространяться и на трех, кто сотрудничал с наемниками
Ограничения также будут распространяться и на трех, кто сотрудничал с наемниками / Фото: Коллаж: Сегодня

Послы Европейского союза 8 декабря могут согласовать санкции против группы Вагнера. Об этом Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду должны дать зеленый свет санкциям против группы Вагнера", – написал он.

Реклама

По его словам, также ограничения будут распространяться и на трех россиян, сотрудничавших с наемниками.

В то же время ЕС впервые введет санкции в отношении на двух россиян и три российские организации, подпадающие под сирийский режим санкций.

Напомним, что 15 ноября Европейский Союз согласился разработать основу возможных санкций против российских наемников, которые могут быть направлены в регион Сахель в Западной Африке.

Реклама

Предыстория

  • 29 июля 2020 года в Минск прилетела группа из 32 человек транзитом, чтобы отправиться дальше. Все это было запланировано в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Согласно этой версии, самолет с "вагнеровцами" должны были экстренно посадить в Киеве для задержания наемников.
  • Зеленский заявлял, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", и рассказал, как сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко о заезде в его страну боевиков.
  • В отчете расследования Bellingcat при участии The Insider говорилось, что операция по доставке в Украину десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер" считается уникальной операцией спецслужб Украины, аналогов которой не было.

Скандал в Украине

В Украине вспыхнул скандал из-за провала спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. Расследование Bellingcat установило, что задержание перенесли из-за просьбы Офиса президента отложить операцию. Этот же факт подтвердил и экс-начальник ГУР Василий Бурба, добавив, что на Банковой есть "крот", сливающий секретную информацию.

В Офисе президента сначала отрицали сам факт подготовки такой операции, затем называли ее "не нашей операцией", намекая на причастность к этим событиям России, после чего и вовсе утверждали, что "спецмероприятие" по перемещению "вагнеровцев" в Украину все же готовилось, но не состоялось.

Наказание за срыв операции

Кроме "госизмены" (ст. 111 УК Украины – грозит лишением свободы на срок от 12 до 15 лет), действия злоумышленников могут квалифицироваться по статьям "разглашение государственной тайны" (ст. 328 УК Украины – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет), а также "Злоупотребление служебным положением" (ст. 364 УК Украины – от 5 до 10 лет тюрьмы)

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

ведущий редактор раздела "Власть"

 Смотреть все статьи
Власть
Наши авторы
Ирина Ковальчук Теперь из дома не выйти? В Шотландии удивили новыми COVID-ограничениями Ирина Ковальчук · Редактор раздела Мир
Богдан Приходько Путин и Байден могут заключить большую сделку по Украине – эксперт Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

6 декабря 1991. Верховная Рада утвердила текст военной присяги, которую теперь зачитывают все новобранцы, вступившие на военную службу в Украине.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

74 128

заболело за неделю в Украине

-15%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять