ЕС готовит санкции против наемников "Вагнера" – СМИ назвали дату

Послы Европейского союза 8 декабря могут согласовать санкции против группы Вагнера. Об этом Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

EU ambs are on Wed set to give green light to sanction the Wagner group & 3 Russians linked w/ the group under its global human rights sanctions regime. Separately,the EU will also sanction 2 Russians & 3 Russian entities under its #Syria sanction regime for the 1st time. #Russia