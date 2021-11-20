Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? Шахтер - Рух: онлайн Шахтер - Рух: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Власть События

Приказ Зеленского и кремлевский "крот": главное из заявления экс-главы ГУР Бурбы по "вагнеровцам"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 ноября, 11:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны рассказал, что произошло на Банковой в день срыва спецоперации
Бурба рассказал о роли Банковой в спецоперации / Коллаж "Сегодня"
Бурба рассказал о роли Банковой в спецоперации / Коллаж "Сегодня"

В скандале с сорванной спецоперацией по доставке в Украину военных преступников из рядов российской ЧВК "Вагнера" окончательно стало понятно, что рекомендацию по отсрочке доставки боевиков в Украину дал представитель президента Владимира Зеленского от имени Зеленского, а среди руководства спецоперацией мог быть российский "крот".

Об этом заявил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Реклама

Сорвала Банковая

"Что произошло 23 числа (23 июля 2020 года – Ред.) – произошел доклад президенту двух людей, меня и человека, который отвечал за нашу совместную работу. Мы к президенту не попали. Нам сказали, что к нам спустятся. Нас попросили подойти на второй этаж в кабинет главы Офиса. Это уже шла финальная стадия операции. Нам было сообщено помощниками, что с нами будет разговаривать глава Офиса. В связи с тем, что он был допущен и делегирован президентом Украины, я получил указание, касающиеся перенесения финального этапа. Я не просто получил указание – я получил ответ, что это указание президента. Особа, которая была перед этим делегирована президентом, сообщила, что это указание президента", – заявил в эфире ток-шок "Свобода слова Савика Шустера" Василий Бурба.

Провал

"Это – провал. Каковы причины провала? Первое – у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина провала – это наша плохая подготовка. Третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси. Из своего анализа, из своего руководящего опыта могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, которые, по моему мнению, сливают и передают информацию врагу", – пояснил экс-глава ГУР Минобороны.

Опасность для разведчиков

Отдельно Василий Бурба поставил акцент на том, что после произошедшего всем участникам спецоперации со стороны украинских разведструктур грозит опасность.

Реклама

"Все сотрудники хотят доказать украинскому народу, хотят пойти дать показания. Благодаря нашему побратиму, сотруднику "Альфа" и Роме Костенко они были приглашены на ВСК. Моя задача – показать, что так нужно за них болеть. Их всех уволили. Не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных Сил. У них изъяли документы прикрытия. Это опасность", – сказал Бурба в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Спецоперация

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Расследование Bellingcat: роль Зеленского, Ермака, Порошенко и Безуглой в спецоперации по "вагнеровцам" Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко От "Большой стройки" – до главы "слуг": что известно о Елене Шуляк Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

119 159

заболело за неделю в Украине

-18%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять