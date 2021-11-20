Наказ Зеленського та кремлівський "крот": головне із заяви екс-глави ГУР Бурби по "вагнерівцях"

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони розповів, що сталося на Банковій у день зриву спецоперації

Бурба розповів про роль Банкової у спецоперації / Колаж "Сьогодні"

У скандалі із зірваною спецоперацією з доправлення до України військових злочинців з лав російської ПВК "Вагнера" остаточно стало зрозуміло, що рекомендацію щодо відстрочення прильоту бойовиків в Україну дав представник президента Володимира Зеленського від імені Зеленського, а серед керівництва спецоперацією міг бути російський "крот".

Про це заявив колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Зірвала Банкова

"Що сталося 23 числа (23 липня 2020 року – Ред.) – відбулася доповідь президенту двох осіб, мене та особи, яка відповідала за нашу спільну роботу. Ми до президента не потрапили. Нам сказали, що до нас спустяться. Нас попросили підійти на другий поверх до кабінету глави Офісу. Це вже йшла фінальна стадія операції. Нам було повідомлено помічниками, що з нами розмовлятиме глава Офісу. Саме тому, що він був допущений і делегований президентом України, я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу. Я не просто отримав вказівку – я отримав відповідь, що це вказівка ​​президента. Людина, яка була перед цим делегована президентом, повідомила, що це вказівка ​​президента", – заявив в ефірі ток-шок "Свобода слова Савіка Шустера" Василь Бурба.

Провал

" Це – провал. Які причини провалу? Перше – у нас є "крот", який працює на Росію. Друга причина провалу – це наша погана підготовка. Третя причина провалу – хороша робота контррозвідки Білорусі. Зі свого аналізу, зі свого керівного досвіду можу сказати, що це провал завдяки людям, які перебувають у владних кабінетах, які, на мою думку, зливають і передають інформацію ворогові ", – пояснив екс-глава ГУР Міноборони.

Небезпека для розвідників

Окремо Василь Бурба наголосив на тому, що після того, що сталося, всім учасникам спецоперації з боку українських розвідструктур, загрожує небезпека.

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"Усі співробітники хочуть довести українському народу, хочуть піти дати свідчення. Завдяки нашому побратиму, співробітнику "Альфа" і Ромі Костенку вони були запрошені на ТСК. Моє завдання – показати, що так потрібно за них вболівати. Їх усіх звільнили. Не просто звільнили з посад, а з лав Збройних Сил. У них забрали документи прикриття. Це небезпека", – сказав Бурба у ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Спецоперація