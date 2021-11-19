"Крот"? Бурба назвав три причини зриву спецоперації щодо "вагнерівців"

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони назвав причини провалу

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони розповів деталі / Колаж "Сьогодні"

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба, який брав участь у організації спецоперації із затримання "вагнерівців" та фігуруючий у розслідуванні Bellingcat, розповів, що і хто призвів до зриву унікальної спецоперації.

Про це Бурба сказав в ефірі ток-шок "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Проблема

По словам Бурбы, украинские разведчики после увольнения остались без охраны и документов прикрытия.

"Все сотрудники хотят доказать украинскому народу, хотят пойти дать показания. Благодаря нашему побратиму, сотруднику "Альфа" и Ромы Костенко они были приглашены на ВСК. Моя задача – показать, что так нужно за них болеть. Их всех уволили. Не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных Сил. У них изъяли документы прикрытия. Это опасность", – сказал Бурба.

Бывший руководитель ГУР также напомнил о примерах, как раньше российские спецслужбы расправлялись над работниками силовых структур Украины: "Они под прямым прицелом дерзко действующих российских спецслужб. Вы знаете, в 2017 году они взорвали нашего командира спецназа. Мы знаем о взорванных сотрудниках СБУ. Это проблема. Мы должны болеть за них. Это золотой генофонд".

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Василий Бурба подчеркнул, что никто из представителей его профессии в Украине не чувствует себя защищенным.

"Враг – он бодрствует. У каждого разведчика есть семья. Нет цели, по которой нельзя сработать. Нет системы сохранности страны. Нет системы охраны над теми ребятами, кто проводит мероприятия. Потому что уничтожая нас, они не просто могут убивать нас… Они показывают разведчикам, что с ними может быть, если воевать против России", – сказал Бурба.

Действия украинской власти бывший руководитель разведки назвал "войной самих против себя" и "уничтожением самих себя".