"Спецслужби РФ нас знищують і підривають" – Бурба просить врятувати українських розвідників

Звільнені розвідники через спецоперацію по "вагнерівцям" зараз під прицілом російських спецслужб

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заявив, що російські спецслужби можуть знищити українських силовиків, які працювали над спецоперацію по "вагнерівцям".

Про це він сказав в ефірі "Свобо

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Проблема

За словами Бурби, українські розвідники після звільнення залишилися без охорони та документів прикриття.

"Усі співробітники хочуть довести українському народу, хочуть піти дати покази. Завдяки нашому побратиму, співробітнику "Альфа" і Роми Костенку вони були запрошені на ТСК. Моє завдання – показати, що так потрібно за них вболівати. Їх всіх звільнили. Не просто звільнили з посад, а з лав Збройних Сил. У них забрали документи прикриття. Це небезпека", – сказав він.

Колишній керівник ГУР також нагадав про приклади, як раніше російські спецслужби розправлялися над працівниками силових структур України: "Вони під прямим прицілом російських спецслужб, які зухвало діють. Ви знаєте, у 2017 році вони підірвали нашого командира спецназу. Ми знаємо про співробітників СБУ, які були підірвані. Оце проблема. Ми маємо вболівати за них. Це золотий генофонд". Василь Бурба наголосив, що ніхто із представників його професії в Україні не почувається захищеним.

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"Ворог – він не спить. У кожного розвідника є сімʼя. Немає цілі, по якій не можна спрацювати. Немає системи безпеки держави. Немає системи охорони над тими хлопцями, хто проводить заходи. Тому що знищуючи нас, вони не просто нас можуть вбивати… Вони показують розвідникам, що з ними може бути, якщо воювати проти Росії", – сказав Бурба. Дії української влади колишній керівник розвідки назвав "війною самих проти себе" та "знищенням самих себе".

да слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24".