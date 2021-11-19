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Бурба під охороною країни НАТО, бо його виселили із будинку – журналіст

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 листопада, 21:38
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За словами Юрія Бутусова, українська влада відмовилася охороняти екс-керівника розвідки
Василь Бурба дав незручні для когось свідчення про спецоперацію по "вагнеровцам". Колаж "Сьогодні"
Василь Бурба дав незручні для когось свідчення про спецоперацію по "вагнеровцам". Колаж "Сьогодні"

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба, який брав участь в організації спецоперації із затримання "вагнерівців" та фігурує в розслідуванні Bellingcat, знаходиться під охороною іноземної країни.

Таку інформацію озвучив журналіст Юрій Бутусов в ефірі телеканалу "Прямий".

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Ситуація з охороною

За словами Бутусова, українська сторона припинила охороняти Василя Бурбу, який є одним із свідків організації секретної спецоперації вітчизняної розвідки щодо "вагнерівців".

"Пан Бурба зараз… його безпеку організовує (я не кажу "виконує"), в організації його безпеки бере участь одна із країн-наших союзників-членів НАТО. На жаль, українська держава дійсно зняла охорону. Виселила з будинку, який охоронявся. Україна самоусунулася від організації охорони пана Бурби. Але є інші держави, які розуміють значення операції української воєнної розвідки під час війни. І тому є союзники, які на себе це взяли", – заявив журналіст.

Справа "вагнерівців"

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