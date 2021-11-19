Бурба під охороною країни НАТО, бо його виселили із будинку – журналіст

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба, який брав участь в організації спецоперації із затримання "вагнерівців" та фігурує в розслідуванні Bellingcat, знаходиться під охороною іноземної країни.
Таку інформацію озвучив журналіст Юрій Бутусов в ефірі телеканалу "Прямий".
Ситуація з охороною
За словами Бутусова, українська сторона припинила охороняти Василя Бурбу, який є одним із свідків організації секретної спецоперації вітчизняної розвідки щодо "вагнерівців".
Далі по темі
"Пан Бурба зараз… його безпеку організовує (я не кажу "виконує"), в організації його безпеки бере участь одна із країн-наших союзників-членів НАТО. На жаль, українська держава дійсно зняла охорону. Виселила з будинку, який охоронявся. Україна самоусунулася від організації охорони пана Бурби. Але є інші держави, які розуміють значення операції української воєнної розвідки під час війни. І тому є союзники, які на себе це взяли", – заявив журналіст.
Справа "вагнерівців"
- Нагадаємо, раніше у мережі потрапили секретні документи Міністерства оборони про підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Їх опублікувала журналістка Яніна Соколова.
- А 17 листопада група міжнародних розслідувачів Bellingcat оприлюднила матеріал про те, хто міг бути винен у зриві затримання російських найманців. Однак, хто і чому міг відкласти початок спецоперації – журналісти не вказали. Відомо, що напередодні голова Офісу президента України Андрій Єрмак просив тодішнього керівника розвідки Василя Бурбу подумати про те, щоб відкласти заходи через загрозу зриву перемирʼя.
- Нагадаємо, влітку 2020 року у Білорусі повідомили про затримання російських бойовиків. Згодом зʼясувалося, що так звані "вагнерівці" мали продовжити літаком свою подорож до Києва, де на них вже чекала Служба безпеки України.
- Це все відбувалося в рамках таємної української спецоперації. Оперативні заходи мали розпочатися на кілька днів раніше, але з невідомих причин усе перенесли на іншу дату.
- У розслідуванні Bellingcat йдеться, що розвідники попереджали про низьку ймовірність успіху через зміни у графіку. Але винні у "зриві" спецоперації досі не названі.