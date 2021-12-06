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ЄС готує санкції проти найманців "Вагнера" – ЗМІ назвали дату

Наталія Магдик Наталія Магдик
6 грудня, 18:58
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Санкції будуть погоджені цього тижня
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Посли Європейського Союзу 8 грудня можуть погодити санкції проти групи Вагнера. Про це Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС у середу мають дати зелене світло санкціям проти групи Вагнера", – написав він.

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За його словами, також обмеження поширюватимуться і на трьох росіян, які співпрацювали з найманцями.

У той же час ЄС вперше запровадить санкції стосовно двох росіян і трьох російських організацій, які підпадають під сирійський режим санкцій.

Нагадаємо, що 15 листопада Європейський Союз погодився розробити основу можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені до регіону Сахель у Західній Африці.

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Передісторія

  • 29 липня 2020 року до Мінська прилетіла група із 32 людина транзитом, щоб вирушити далі. Все це було заплановано у рамках спецоперації Служби безпеки України. Згідно з цією версією, літак із "вагнерівцями" мали екстрено посадити в Києві для затримання найманців.
  • Зеленський заявляв, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК "Вагнер", і розповів, як повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко про заїзд до його країни бойовиків.
  • В звіті розслідування Bellingcat за участю The Insider йшлося про те, що операція з доставки в Україну десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер" вважається унікальною операцією спецслужб України, аналогів якої не було.

Скандал в Україні

В Україні спалахнув скандал через провал спецоперації українських спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер", які вчиняли військові злочини на Донбасі. Розслідування Bellingcat встановило, що затримання перенесли через прохання Офісу президента відкласти операцію. Цей факт підтвердив і екс-начальник ГУР Василь Бурба , додавши, що на Банковій є "крот" , що зливає секретну інформацію.

В Офісі президента спочатку заперечували сам факт підготовки такої операції, потім називали її "не нашою операцією", натякаючи на причетність до цих подій Росії, після чого взагалі стверджували, що "спецзахід" щодо переміщення "вагнерівців" в Україну все ж таки готувався, але не відбулося.

Покарання за зрив операції

Крім "держсмени" (ст. 111 КК України – загрожує позбавленням волі на строк від 12 до 15 років), дії зловмисників можуть кваліфікуватися за статтями "розголошення державної таємниці" (ст. 328 КК України – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років) ), а також "Зловживання службовим становищем" (ст. 364 КК України – від 5 до 10 років в'язниці)

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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