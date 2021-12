ЄС готує санкції проти найманців "Вагнера" – ЗМІ назвали дату

Посли Європейського Союзу 8 грудня можуть погодити санкції проти групи Вагнера. Про це Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

EU ambs є на Wed set to give green light to sanction the Wagner group & 3 Russians linked w/ the group under its global human rights sanctions regime. Separately,the EU will also sanction 2 Russians & 3 Russian entities under its #Syria sanction regime for 1st time. #Russia